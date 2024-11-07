Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tottenham maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"CESUR KARARLA BAŞLADIK"

"Bugün 3-4-1-2 şeklinde biraz da cesur bir kararla başladık. Rakibimizin dizilişi ve oyununa göre hazırlanma şansımız oldu. Bu maça 10 gün civarında hazırlanabildik. Diziliş olarak da ilk defa dörtlü savunma oynayan bir takıma karşı üçlü savunmayla çıktık. Bence galibiyetten çok ötesini yaptık bugün 70 dakikalık bölümde. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra bazı eşleşmelerde sıkıntı yaşadık, baskılarda sıkıntı yaşadık."

"UZUN ZAMANDIR OLMAYAN İSTATİSTİK"

"3-2 oldu, tek geldikleri pozisyon diyelim. İkinci yarı çok gelmediler, ilk yarıda da çok gelmediler. Toplamda 4-5 şutları var, ikisi gol oldu. Bizim şut sayımız, girdiğimiz pozisyonlar, Tottenham takımının uzun zamandır vermediği istatistikleri vermesine sebep oldu."

"BAYERN'E KARŞI YAPMIŞTIK"

"Galatasaray seyircisinin takımıyla nasıl birleştiğini gördük, baskıların hepsini beraber yaptık. Çok özel bir geceydi. Belki Türk futbol tarihinin bir İngiliz takımına karşı oynadığı en baskın oyunlardan biriydi. Bunu daha önce Bayern'e karşı yapmıştık, orada golleri atamamıştık. Bugün attık."

MOURINHO'YA GÖNDERME

"Bir Türk takımının nasıl oynayabileceğini çok net gösterdik. Türk futbolunun ne olduğunu gösterdik. Türk futboluna yapılan hakaretlere baktığımızda, kalitemizin ne olduğunu gösterdik. Hep küçümsüyoruz kendimizi. Dün Beşiktaş kazandı, daha önce Lyon'u yendi. Bizim 10 puanımız var, Fenerbahçe 5 puanla girdi. Milli Takımımız'ın yaptıkları ortada. Aşağılıyoruz bazen yaptıklarımızı. Bu galibiyeti Türk futboluna ve Türk halkına armağan etmek istiyorum. Ülke puanına katkı sağladık. İşimizi iyi yapıp saha dışını değil, saha içini de konuşmamız gerekiyor."

"TÜRK FUTBOLU ÖNEMLİ BİR DEĞER"

"Genel olarak dizilişimiz ve oyun planının işlediğini düşünüyorum. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra karşılamada sorunlarımız oldu. Genel olarak Türk futbolu için önemli bir gece. Türk futbolu önemli bir değer, bunu sahada gösterdik. Güzel bir gece geçirdik. Oyuncularıma ve taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum."