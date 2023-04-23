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Spor

Okan Buruk'tan kadroda 2 değişiklik birden

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile karşıya karşıya geliyor. Sarı-kırmızılıların deneyimli teknik direktörü Okan Buruk maç öncesi karoda 2 önemli değişiklik yaptı.

23 Nisan 2023 Pazar 18:54 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan kadroda 2 değişiklik birden
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Galatasaray'ın VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacağı maçta Okan Buruk'un 2 tercihi dikkat çekti.

Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısında sakatlanan ve devrede oyundan çıkan Mauro Icardi, yedek kulübesinde yer aldı. Okan Buruk'un maçın durumuna göre Icardi'ye görev vereceği, skorun sarı kırmızılı takım lehine olması halinde Beşiktaş derbisi öncesi risk almayacağı kaydedildi.

Okan Buruk, Mauro Icardi yerine Nicolo Zaniolo'yu ileri uçta tercih etti.

GOMIS YERİNE YUSUF DEMİR

Okan Buruk'un ikinci sürpriz tercihi ise yedek kulübesinde oldu. Bafetimbi Gomis yerine Yusuf Demir maç kadrosuna yazıldı.

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

Okan Buruk, karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada, "Alanya maçında Icardi 45'te oyundan çıktı. Oynama isteği var. Doktor kontrolü, 2 günkü antrenman temposuyla kadroda oynamasına karar verdik. Zaniolo ile başlıyoruz. Gomis'in de son 2 günde bel ağrısı şikayetleri vardı, antrenmanlara çıkamadı. Elimizdeki en iyi oyuncularla başlayan bir 11, devam eden bir 11. İstekli 11 ile sahadayız. En iyi şekilde değerlendireceğiz. İç sahada performansın, isteğin arttığı daha aç bir takım oluyoruz. Bunu en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışacağız." sözlerini sarf etti.

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