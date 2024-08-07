Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de oynayacakları Hatayspor mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca Kerem Aktürkoğlu ve Köhn transferleri hakkında da konuştu.

Okan Buruk'un açıklamalarından kesitler;

'BİZİMLE KALACAKLAR'

"Transfer döneminde birçok teklif geliyor. Bizim de başka takımlara yaptığımız teklifler var. Bu dönem bitene kadar bunları yaşayacağız. Kerem de Köhn de bizle birlikte devam edecek. Bir gelişme olursa elbette kulüp açıklama yapacaktır. Ben teknik direktör olarak artık maçlara odaklanmak istiyorum. Transfer dönemi bittikten sonra takım performansı artıyor. Teklifler elbet gelir, bizden de teklif gidiyor. Şu anda oyuncular bizimle ve cuma günkü maça onlarla birlikte hazırlanacağız.

'KAOS YARATILMAK İSTENİYOR'

İki senedir ben buradayım, iki sezon başında da hep bir kaos yaratılmaya çalışılıyor. Ben buradan büyük Galatasaray taraftarına tekrar seslenmek istiyorum: Takımlarına, hocalarına, yöneticilerine, başkanlarına güvensinler. Burada büyük bir emek ve çalışma var.

'UFAK TEFEK TEPKİKLER OLABİLİR'

Soyunma odasında olanlarla ilgili birçok iddia ortaya atılabilir. Oyuncularımızın saygısına ve sevgisine inanıyoruz. Oyuncularımızın ufak tefek tepkileri olabilir. Bazen oyuncu kendisine kızıp bile tepki verebilir. Bazen 88'de oyuncu çıkarırsın, oyuncu tepki gösterir. Bu dünyanın her yerinde olur. Oyuncular da insan. Soyunma odasında oyuncularımız onları neden çıkarttığımızı hep anlatırız. Bu tür şeyler olacak. Bazı oyuncu çıktıktan sonra mutlu olur, bazısı mutsuz olur. Bazen mutsuz olmak da gerekir. Oyuncuların sevgisi ve saygısı hiç değişmez. Bunun farklı yansıtılmasını doğru bulmuyorum.

Bazen teknik açıklamalar yapıyoruz ama yarısını kesip öbür yarısını alıp farklı şekilde birleştirebiliyorlar. Maçtan sonra bir takım arkadaşı Zaha'ya 'Hoca, senle alakalı eleştiri yaptı' demiş. Ben de maçtan sonraki gün Zaha ile görüşme yaptım. Anlattıklarımı unutmuş olabilir. Maçtan sonra açıklamamda söyledim bunu. Zaha'ya da söyledim. Zaha da 'Haklısınız, siz kusura bakmayın yanlış aktardım' dedi. Böylece konu kapandı."