Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kopenhag maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

'3 TAKIMDA DEVAM EDİP ELENEBİLİR'

"3 takımın da devam etme ve elenme şansı var. Biz tabii ki kazanmaya geldik. Rakibimizin ne kadar koşu mesafesi yüksek bir takım olduğunu biliyoruz. Yarın dirençli bir oyun bekliyoruz."

'BU STADYUM BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'

"Bu stadyum bizim için önemli, 2000 yılında burada bir kupa kazanmıştık. Ancak maçın ne kadar zorlu geçeceğinin farkındayız."

'AVRUPA KUPASI KAZANMA HAYALİ'

"UEFA Kupası'nı aldığımızda oyuncuydum, o his çok farklı ama teknik adam olarak burada olmak da çok farklı bir his. Avrupa'da yeniden kupa kazanmak gibi bir hayalimiz var. Onu gerçekleştirmek için çok heyecanlıyım. Onun için bu maç çok önemli benim için."

'KOPENHAG'A SAYGISIZLIĞIM OLMADI'

"Biraz 90'lı yıllara gidiyorum bunları görünce, o zaman bunlar kullanılırdı takımı motive etmek için. Benim Kopenhag takımına karşı bir saygısızlığım olduğunu düşünmüyorum. Aksine onların grupta her takımı yenebileceklerini söyleyen benim. Benim açıklamamda Bayern'in bir seviye altta oynadığını söylemiştim. Kopenhag, çok beğendiğim ve mücadele gücü yüksek bir takım."

HAKEM KARARLARI

"Son iki maçta hakem kararları hep aleyhimize oldu ancak oynanmamış bir maç konuşmak doğru olmaz. Hakeme yüzde yüz güveniyoruz. Üst düzey bir hakem görev alacak yarın, iki takım adına da adil kararlar alacağını umuyorum."

'OYUNCULARIMDA BUNU GÖRÜYORUM'

"UEFA Finali'nde öz güvenimiz çok yüksekti. İyi oyunculardık, iyi takımdık ve bu yüzümüze de yansıyordu. Oyuncularımda da bunu görüyorum. Maçtan önce gülmeleri, eğlenmeleri bir öz güven göstergesi aslında."

'HİÇBİR ÜLKEDE GÖRMEDİM'

"Kopenhag taraftarları otel civarında havai fişekler patlatabilir. Buna hazır mısınız?"

Okan Buruk: "Siz hazır mısınız? Bunu daha önce hiçbir ülkede görmedim. Sadece Başakşehir ile buraya geldiğimizde havai fişekler ile camları patlatmışlardı. İnşallah bu kez polis önlem alır."

'AYNISINI MAÇTA BEKLİYORUM'

"Bu bir takım oyunu. Herkes elinden geleni yapmak zorunda. 11 kişi de en iyisiyle oynamalı. Böyle bir beklentim var ve bunu antrenmanda gösterdiler. Aynısını yarın maçta da bekliyorum."