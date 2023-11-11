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Spor

Okan Buruk'tan maç önü değerlendirmesi

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Hatayspor deplasmanına konuk olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kritik deplasman öncesinde açıklamalarda bulundu.

11 Kasım 2023 Cumartesi 18:44 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan maç önü değerlendirmesi
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Genç teknik adam, sahaya "Hatay hepimizin şahsi meselesidir. 6 Şubat'ı unutmayacağız" tişörtleri ve pankartıyla çıkmalarıyla ilgili olarak, "Unutmamamız, unutturmamamız gerekiyor. Çok büyük bir felaket yaşadık. Buraya tekrar gelince görüyoruz ve duyguları yaşıyoruz. Çok üzücü bir süreçti. Bundan ders almamız gerekiyor. Türkiye'deki tüm deprem bölgelerinde, özellikle İstanbul'da dersler almamız gerekiyor. Aynı üzüntüyü yaşıyoruz. Hep buraya destek olmaya çalıştık. Unutmayalım, unutturmayalım. Bunun altını çizelim." dedi.

"Hatayspor bu sene tekrar ligde. İyi oynuyorlar. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Güzel bir maç olacak." diyen Okan Buruk, "Münih'ten Adana'ya geçtik ve maç günü buraya geldik. Bir antrenman yaptık. Oyuncuları dinlendirdik ve küçük bir antrenmanla buraya hazırlandık. Şansımız, milli araya giriyoruz. Tüm oyuncuların potansiyellerini göstermesini bekliyoruz. Lider durumdayız. Maç bittiğinde puan farkını artırmak ve kazanarak devam etmek istiyoruz. Oyun ve moral olarak iyi işler yapıyoruz. Karşımızda iyi bir takım var. Geçiş oyunlarını iyi uygulayacak 4 iyi oyuncuları var. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Oyuncu kalitesini kullanacağız. Rakibimizin de güçlü olduğunu unutmadan, aynı konsantrasyonu ortaya koymamız gerekiyor. Bazen Avrupa maçları sonrası bu problem olabiliyor. Rakiplerimiz 1 hafta bize hazırlanıyorlar ama bizim böyle bir şansımız olmuyor." sözlerini sarf etti.

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