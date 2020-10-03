Okan Buruk'tan maç sonrası transfer mesajı

03 Ekim 2020 Cumartesi 19:14 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 19:20

Gol konusunda sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Buruk, "4 maçta gol atmadığımıza göre gol yollarında sıkıntı var. Birçok şekilde gol atmayı denedik. Hep gol atacağız heyecanıyla maçı bitirdik. Çok pas yaptık, çok şut attık, çok korner attık, çok orta yaptık ama gol atamadık. Gol atamıyoruz. Doğru yerde olmalı, doğru vuruşu yapmalıyız. En büyük sıkıntı bu." dedi.

Maçın hakemini yorumlayan genç hoca, "Hakem Özgür Yankaya'nın en büyük eksiği kendi gücünü, karakterini, duruşunu sahada gösteremedi. Bundan önceki yıllarda da sıkıntısı bu. Hakemin olduğunu sahada göstermeli. Hakemlerin desteği olmadan futbol güzelleşmez. Bu konuda çok gerideyiz." ifadelerini kullandı.

"4 MAÇTIR ŞANS YANIMIZDA DEĞİL"

Şanssızlık da yaşadıklarını söyleyen teknik adam, "4 maçtır şanssızlığımız var. Bazen rakip hata yapar, bazen eline çarpar, bir şey olur. Bir şekilde bir takım gol atar ama 4 maçtır şansımız yanımızda yok. Kapanan takımları açmaya çalışıyoruz. Gol atamadık." diye konuştu.

Transfer için de düşünceleri sorulan Okan Buruk, "Takviyeye çok ihtiyacımız var ama bir tane yapabileceğiz. Aldıklarımızı da kadroya sokmamız lazım. Devamlı sakatlıklar oluyor. Rafael'i bugün düşünüyorduk, eşi doğum yaptı. Böyle şanssızlıklar yaşıyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.