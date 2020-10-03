İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Ekim 2020 Cumartesi / 15 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7612
  • EURO
    9,0991
  • ALTIN
    473.869
  • BIST100
    1145.03
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk'tan maç sonrası transfer mesajı
Spor

Okan Buruk'tan maç sonrası transfer mesajı

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe ile 0-0 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Gol yollarında sıkıntı yaşadıklarını belirten Buruk, 'Takviyeye çok ihtiyacımız var ama bir tane transfer yapabileceğiz.' dedi.

03 Ekim 2020 Cumartesi 19:14 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 19:20
ABONE OL

Gol konusunda sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Buruk, "4 maçta gol atmadığımıza göre gol yollarında sıkıntı var. Birçok şekilde gol atmayı denedik. Hep gol atacağız heyecanıyla maçı bitirdik. Çok pas yaptık, çok şut attık, çok korner attık, çok orta yaptık ama gol atamadık. Gol atamıyoruz. Doğru yerde olmalı, doğru vuruşu yapmalıyız. En büyük sıkıntı bu." dedi.

Maçın hakemini yorumlayan genç hoca, "Hakem Özgür Yankaya'nın en büyük eksiği kendi gücünü, karakterini, duruşunu sahada gösteremedi. Bundan önceki yıllarda da sıkıntısı bu. Hakemin olduğunu sahada göstermeli. Hakemlerin desteği olmadan futbol güzelleşmez. Bu konuda çok gerideyiz." ifadelerini kullandı.

"4 MAÇTIR ŞANS YANIMIZDA DEĞİL"

Şanssızlık da yaşadıklarını söyleyen teknik adam, "4 maçtır şanssızlığımız var. Bazen rakip hata yapar, bazen eline çarpar, bir şey olur. Bir şekilde bir takım gol atar ama 4 maçtır şansımız yanımızda yok. Kapanan takımları açmaya çalışıyoruz. Gol atamadık." diye konuştu.

Transfer için de düşünceleri sorulan Okan Buruk, "Takviyeye çok ihtiyacımız var ama bir tane yapabileceğiz. Aldıklarımızı da kadroya sokmamız lazım. Devamlı sakatlıklar oluyor. Rafael'i bugün düşünüyorduk, eşi doğum yaptı. Böyle şanssızlıklar yaşıyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.