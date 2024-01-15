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  • Okan Buruk'tan maç sonu hakemlere çok ağır eleştiri! ''Bu hakemlerle olmaz''
Spor

Okan Buruk'tan maç sonu hakemlere çok ağır eleştiri! ''Bu hakemlerle olmaz''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor'u 2-1 mağlup etmelerinin ardından hakemlere çok ağır eleştirilerde bulundu.

15 Ocak 2024 Pazartesi 22:44 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan maç sonu hakemlere çok ağır eleştiri! ''Bu hakemlerle olmaz''
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"DAHA RAHAT BEKLİYORDUM"

"Zorlu bir maç geçti. Daha rahat bir maç bekliyordum. Sivasspor maçı sonrası reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Oyun içerisinde zaman zaman kendimizi çok sıktık, oyuncularımız rahat değildi. Rakibiniz de kazanmış, bunun baskıları oluyor."

"SADECE TÜRKİYE'DE VERİLMEZ"

"2-0'ı bulduk ama iptal edilen golün dünyanın neresinde olsun verileceğini düşünüyorum. Bir tek Türkiye'de verilmez. Hakem çok yakındı, faul olduğunu düşünmüyorum. Hakemler her yerde farklı karar veriyor. Bu faulse, her maç 500 faul olur. VAR'dan dönmüyorsa, sorgulamak lazım. VAR'ı da sorgulamak lazım."

"BU HAKEMLERLE OLMAZ"

"Bu pozisyona faul veriyorsanız, penaltı olsa verecek misiniz? Verilmeyecekti. Bunları sorgulamak gerekiyor. Hafta hafta devamlı bunları yaşıyoruz. Bundan sıkıldık. Daha adil olunmalı. Aleyhimize penaltı verildi, ses çıkarmıyoruz çünkü penaltı. Son attığımız penaltı da doğru. Ama 2-0 olsa, maçın gidişatı değişecekti. Galatasaray olarak bunları çok yaşamaya başladık. Birçok takım mutsuz, sadece Galatasaray değil. Hakemlerin daha iyi olması lazım. VAR'ın daha iyi olması lazım, 1. Lig'de de sıkıntılar var. VAR'ın kadrosu arttırıldı, orada da demek mutsuzluk var. TFF iyi niyetle bir şey yapmaya çalışıyorlar, onlar da geliştirmeye çalışıyor. Bundan farklı bir şey düşünmüyorum ama bir türlü olmuyor."

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