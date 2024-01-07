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Spor

Okan Buruk'tan maç sonu olay açıklama! ''Bizi karıştırmaya çalışacaklar''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor'a karşı alınan 3-0'lık galibiyeti değerlendirdi. Tecrübeli hoca, 'Bizi karıştırmaya çalışacaklar, bunu net gördük. İçeride sarılıyoruz, bunu dışarıda da göstereceğiz.' ifadelerini kullandı.

7 Ocak 2024 Pazar 21:34 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan maç sonu olay açıklama! ''Bizi karıştırmaya çalışacaklar''
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Tümosan Konyaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Buruk'un açıklamaları:

Maç öncesi iyi bir 11'e sahip olduğumuzu, kulübeden gelecek oyuncularımızın olduğunu söyledim. 30'a yakın şut attık, hücumda birçok şeyi iyi yaptık. İkinci yarı rakibe pozisyonlar verdik. Konyaspor'un tehlikeli takım olduğunu gördük. Eksik olarak görmüyoruz, tam takımdık. Seyircimiz belli bir dakikadan sonra bize daha çok katıldı, bu da bizi öne doğru itti. Önemli bir galibiyet aldık. Bu bize moral oldu.

Yürüyüşümüz sürüyor. Galatasaray tarihinin en iyi başlangıcını yapmış takımız. Burada inanmış insanların payı çok büyük. Takımın üzerinde çok fazla olumsuz şeyler söylenmeye çalışıldı. Oyuncular ve biz çok mutluyuz. Takım içinden farklı şeyler yansıtılmaya çalışılıyor. Galatasaray yönetimi, Galatasaray birbirine ne kadar çok sarılırsa, buradan daha güçlü çıkacağız. Erden Bey sürekli yanımızda. Bizi karıştırmaya çalışacaklar, bunu net gördük. İçeride sarılıyoruz, bunu dışarıda da göstereceğiz.

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