Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-0 kazanılan Bodrum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

"MAÇTAN ÖNCE HESAPLAR YAPILMIŞ"

"Zorlu gelmedi, kolay geldi de ikinci golü bir türlü atamadık. Ben iki takım oyuncularını tebrik etmek istiyorum. Böyle bir sahada, böyle bir ortamda maç oynamak... Rakibimiz belki buna alışık, bir avantaj ama futbol adına hiçbir ortamda yok burada. Bunu net belirtmek gerekiyor. Rüzgarla birleşti bu. Çimler uzun bırakılmış. Maçtan önce sulanmıyor. Özellikle böyle hep rakibin oyununu bozmak adına bir tür hesaplar yapılmış. Bu iki takımı etkiliyor. Bodrum zaten iyi bir takım. Özellikle Bodrumlu oyuncuları tebrik ediyorum. Bir tane pozisyon verdik, onu da kritik dakikada verdik. İlk yarıdaki oyun istediğimiz gibi değildi. Hem rüzgarın etkisi hem maçın atmosferi... Ürettiğimiz pozisyonlar oldu ama normale göre az üretti."

"KIRMIZI KART DOĞRUYDU"

"Rakibimiz ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Çok doğru ikinci sarı kart. Nereden bakarsanız bakın ikinci sarı ve kırmızı kart doğru. Herkes bunu söylüyor. Bunun altını çizelim."

OYUNCULARINA UYARI...

"Bu şartlarda güzel maç çıkmaz. Genel olarak baktığımızda özellikle iki takım oyuncularını tebrik ediyorum. Çekildiler geriye, geçiş hücumları yakaladılar. Kendi takımım adına, bazen ofansif anlamda çok gol atma sevdasına kapıldık, 6-7 kişi öne gitti. Jelert'i sağ beke aldım sonra, Barış da çok öndeydi. İki bekimiz de kanat oyuncusuydu. Lucas'a ortada çok yük düştü. Geçişlerde rakibe şans verdik. Net pozisyon vermedik ama maçın sonunda verdiğimiz pozisyonda direkten döndü. Soyunma odasında üzülüyor olabilirdik. Hem benim daha iyi etüd etmem hem oyuncularıma daha iyi anlatmam lazım. Bireysel başarıların önemi yok. Bunu oyuncularıma daha iyi anlatmam gerekecek. Takımın başarısı daha önemli. Bunu ilk idmanda anlatacağız."

"ZOR BİR DEPLASMANDI"

"Kazanarak, rekorlarla devam ettik. Bugün de kazandık ama olumlu olumsuz şeyler var. Zor bir deplasmandan çıktı. Daha sonra da güneşli, sıcak havalar gelecek. Şimdi rüzgarlı bir hava var. "

OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ

"Barış, kanat beki başladı. 3'lü savunmayla başladık. Roland ve Barış iki kanattaydı. Yunus'u biraz daha önde kullanma nedenlerimden biri, çok maç oynadı. Yunus'un biraz daha yorgunluğu var, 60'da aldım. Kanat beki oynamak zor, git gel daha çok oluyor. Sallai, Avrupa'da oynamayacağı için dinlenme süresi de olacak. İkinci yarıya rakibimizin 10 kişi kalmasıyla Batshuayi'yi aldık. 4-2-3-1 gibi oynadık. Orada çok ürettik, net pozisyonlar ürettik. Bizim kalitemizdeki bir takım daha iyisini yapabilir, ikinci golü bulabilirdik. Batshuayi ve oyuna giren diğer oyuncular oyuna olumlu etki ettiler. Özellikle sol bek mevkisinde Jakobs'un sakatlanması, bizi farklı arayışlara itiyor. Kaan da bugün sakatlandı. Umarım uzun sürmez. Davinson'un olmaması, Nelsson milli takıma gidip geç döndü, 1 antrenmana çıktı. Değişik sistemler kullanacağız. Hedefimiz Avrupa ve ligde en iyi şekilde oynamak."