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  • Okan Buruk'tan mağlubiyet sonrası çarpıcı açıklamalar! ''Birinci sorumlu benim''
Spor

Okan Buruk'tan mağlubiyet sonrası çarpıcı açıklamalar! ''Birinci sorumlu benim''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, 'Birinci sorumlu benim. Oyuncularıma konuşma yaptım, sezon başında böyle bir mağlubiyet ders anlamında diyebiliriz.' dedi.

3 Ağustos 2024 Cumartesi 23:43 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan mağlubiyet sonrası çarpıcı açıklamalar! ''Birinci sorumlu benim''
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Süper Kupa finalinde Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'a 5-0'lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Böyle bir mağlubiyet beklemiyorduk. Kazanmak için çıktık. Beşiktaş'ı tebrik ederim, hak ettiler. Seremonide onları alkışladık ve tebrik ettik. Bize yakışan bu, kazananı tebrik etmek. Örnek olduğumuzu düşünüyorum.

İlk yarı attığımız sayılmayan goller oldu. İlk yarı oyunun içerisindeydik ancak 2-0'dan sonra düşüş oldu. Çok hatalar yaptık! Girenler, çıkanları arattı mı? Aratmadı mı? Bilemiyorum. Birinci sorumlu benim. Oyuncularıma konuşma yaptım, sezon başında böyle bir mağlubiyet ders anlamında diyebiliriz. Hafta içi böyle bir şey hissetmedim. Kötü bir statta oynadık. Burada her şey kötü ama bu bahane değil.

Haftaya lig başlıyor, uyanmak için de fırsat oldu. Kendimizi de gözden geçirmek gerekiyor. Bazen yükseklere çıktığınızda oranın havasına alışabiliyorsunuz. Daha iyisini yapmalıyız. Fiziksel olarak da hazır değiliz. Güçlü bir takımız ayağa kalkarız. Şampiyonluk yolunda en büyük aday biziz.

Zaha ve Ziyech kanatlarda olunca bu anlamda üretme anlamında zorluk çekiyoruz. Çizgi oyunu oynuyoruz oyun birebire kalıyorlar. Diğer arkadaşları gibi onunda benimde yetersizdi performansı. Net bir şekilde iyi oyun ortaya koymadık.

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