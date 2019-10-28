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Okan Buruk'tan Mahmet Tekdemir açıklaması

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 9. haftasında 2-2 berabere kaldıkları Trabzonspor maçında üstün oynayan tarafın kendileri olduğunu savunarak, galip gelememenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

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Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Buruk, "Maç istediğimiz gibi başladı ve öyle geçti. Zaman zaman rakibe topu verdiğimiz de oldu ama çok büyük bir bölümde üstün oynadık, istediklerimizi yaptık." dedi.

Müsabakada iyi işler yaptıklarını ve çok fazla pozisyona girdiklerini aktaran Buruk, "Çok fazla gol atabilirdik. İkinci yarıda 1-0 geri düştükten sonra maça asıldık ve 2-1 öne geçtik. Sonrasında pozisyonlarımız da vardı. Oyunun bütün bölümlerinde iyi işler yaptığımızı ve kazanmayı hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum. Ancak son dakikada duran toptan yediğimiz gol maçtan üzgün bir şekilde ayrılmamıza neden oldu ama oyun bundan sonraki haftalar için ümit verdi. Çok üstün oynadığımız bir maçı kazanamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz." diye konuştu.

Oyundan çıkan Mahmut Tekdemir'in durumu hakkında konuşan Okan Buruk, "Mahmut'un adalesinden ufak bir sıkıntısı vardı. Bugün oynadı, çok da iyiydi. Son 10 dakika ağrı hissettiği için değiştirdik. Çok önemli bir şeyi olduğunu düşünmüyorum. İnşallah bir sonraki maça yetişecektir." ifadelerini kullandı.

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