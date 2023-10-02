Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yarın oynayacakları Manchester United maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Buruk, "Oyuncularım ve biz hazırız. Ligdeki performansımızı burada sürdürmek istiyoruz. Çok iyi bir takımla karşılaşacağız. Her ne kadar insanların gözünde başarısız görünse de çok iyi bir kadrosu var Manchester United'ın. Maç için elimizden geleni yapacağız."

"PLANIMIZI BELİRLEDİK"



İki gün önce maç oynadık. Çalışma süremiz çok yoktu. Taktik çalışmamızı İstanbul'da yaptık ve buraya geldik. Rakibin artı ve eksilerine göre düşüncelerimiz var. Sol beklerinde orijinal bir sol bekleri yok. Biz bir plan belirledik ve uygulamaya çalışacağız."

"BOEY İÇİN KRİTİK MAÇ"

"Sacha Boey için önemli bir maç olacak. Sadece defansif değil, ofansif anlamda da bir şeyler bekliyoruz. Rashford ile eşleşmesi onun için iyi bir mücadele olacak."

"PERFORMANSIMIZI ARTTIRIYORUZ"



"Oyuncularımız zaman geçtikçe hazır olacak diyorduk. Wilfried burada, Ndombele'yi kullanamadık. Hakim başladı ama daha sonra durdu. Hem yarışıyoruz hem de takımı performansını yukarı doğru götürüyoruz."

"BURAYI HAK EDİYORUZ"



"Bu arenayı önemsiyoruz ve burayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Oyuncu kadromuzla burada oynamaya hazır hissediyoruz. En tehlikeli maçlar bunlardır. Rakibimiz ne kadar iyi durumda olmasa da kendi sahasında bir çıkış maçına çıkacak. Bu tür maçlar mental olarak sizi geriye götürebilir ama bir çıkış yolu için ekstra bir performans sergileyebilirsiniz. Kendi performansımızı sahaya yansıtabilirsek, rakibimize zorluk çıkaracağımız düşünüyorum. Bizim takımımız da çok önemli ve kazanmak için kendi oyunumuzu en doğru şekilde ortaya koyacağız."

"HERKES HERKESİ YENEBİLİR"



"Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. 18 puan alarak gruptan çıkmayı hayal ediyorsunuz ama hayal ile olmuyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki bütün takımlar önemli. Kopenhag maçında kazanmayı hak ettik ama 1 puan ile ayrıldık. Bundan sonraki hedefimiz her zaman kazanmak olacak. Şampiyonlar Ligi'nde herkes herkesi yenebilir."

"ANALİZLERİMİZİ YAPTIK"



"İki maçı da seyrettim. Oyun olarak birbirine yakın oyunlardı. Palace iki maçta da bekleyerek oynadı. Birinde çok kolay kaybetti ama diğerini kazandı. Biz birçok maç üzerinden analiz yaptık. Bizim de planımız sahada ortaya çıkacak. Wilfried rakibimiz tanıyan en iyi oyuncu. O da olumlu bir katkı verecek bize."