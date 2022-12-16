Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Toulouse'u 2-1 yendikleri hazırlık maçının ardından konuştu.

"AYNI ŞEKİLDE DEVAM"

"Milli takımdan gelip az süre almış Nelsson, Mertens gibi oyuncular 11'de başladı. Berkan'dan hastalıktan çıkmıştı, oynadı. Ön taraftaki oyuncuları yeniden gördük. Muslera oynadı. Genel olarak iyi bir maçtı. Oyun olarak dominant, pozisyon arayan, pozisyonlar bulan taraf bizdik. Güzel bir hazırlık maçıydı. Oyun giren oyuncularımız iyiydi. Çok daha hazırız. Çok daha pozitif. Ligin başlamasına az bir süre kaldı. Ciddiyet, konsantrasyon bizi çok mutlu etti. Aynı şekilde devam ettireceğiz."

"DAMAKTA TAT BIRAKTIK"

"Galatasaray taraftarının beklentisini biliyoruz. Araya girerken onların damaklarında bir tat bıraktık. Bu tadı devam ettirmek istiyoruz. Hedefimiz lig ve kupayı kazanmak. Bu hedef doğrultusunda ciddi sınavlar başlıyor. Geniş kadromuzla buna hazır olacağız."

"NE İSTEDİĞİMİZ BELLİ"

"7 oyuncu girdi ama istekli girdiler, konsantre girdiler oyuna. Oyun anlayışımız belli, ne istediğimiz, ne çalıştığımız belli. Bunu devam ettirirsek giren çıkan fark etmiyor. Taze kanlar girince oyuna daha fazla hakim olduk."

"RASHICA ÖNEMLİYDİ"

"Uzun süredir sakat olan Milot Rashica'nın iyi oynaması da önemliydi. En önemlisi bu maçta sakat olmadı. Kampı kazanarak ve güzel bitirdik."

HAKEME GÖSTERDİĞİ TEPKİ

"Pozisyonda faul yoktu. Herkes faul olmadığını gördü ama faul çalınca istemedik şeyler konuşamıyoruz. Burak Şeker Hoca'dan özür de diledim. Sevdiğimiz insandır. Yanlışlarımız oluyor. Sıkıntı yok. Zaman zaman bu tür tepkiler verebiliyoruz. Gayet normal, insancıl bir tepki. Bazı maçlarda bir şeyler yaşıyorsunuz. Hakemlerin daha iyi yönetmesini bekliyoruz. Burak Şeker Hoca da ikinci yarı daha iyi yönetti. Hazırlık maçlarında sakatlıktan korkuyoruz. Hakemlerin performansı, hazırlık maçı da olsa önemli."

"TEMPOYU ARTIRMAMIZ GEREK"

"Oyun kurma opsiyonlarımız, rakibin duruşuna göre değişiyor. Maç öncesi analizlerinde rakibi inceliyorsunuz. Maç içerisinde uzun top, kısa top, bloklar arası pas, savunma arkası pas opsiyonları değişiyor. Yön değiştirici paslar önemliydi bu rakibe karşı. İyi yaptık. Top bizdeyken tempoyu artırmamız gerekiyor. İlk yarıdaki en büyük sıkıntımız ritmimizin düşük olmasıydı."

MAURO ICARDI SÖZLERİ

"Arjantin'de magazin çok ön planda. Magazindeki haberi alıp Türkiye'de servis etmek... Sanki BBC'nin haberiymiş gibi vermek saçma oluyor. Icardi'nin sakatlığı var. Doktorlarımızın ve bizim gözümüz kör değilse Icardi'nin sakatlığı var. Gelip çalışmalara başlayacak inşallah 1-2 hafta içerisinde. Icardi'nin ne kadar karakterli, kaliteli, düzgün bir insan olduğunu her seferinde söylüyoruz. Bu tür şeyler çıkıyor. Bu tip şeyler Galatasaray aleyhinde çıkartılıyor ve bizi üzüyor. Ben oyuncuma güveniyorum, yanındayım. Geldikten sonra onu en iyi şekilde hazırlayacağız."