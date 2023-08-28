Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Molde ile oynanacak rövanş maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. işte Okan Buruk'un açıklamaları...

"ŞAMPİYONLUK KADAR DEĞERLİ"

"Şampiyon olmak ne kadar önemli ve değerliyse, Şampiyonlar Ligi'nde olmak da o kadar değerli. Birinci maç öncesi rakibimizle ilgili söylediğimiz, kendi sahasında etkili bir takım, sahasını iyi tanıyan, teknik heyetiyle birlikte uzun süredir bir arada bir takım. İlk maçta bunu gördük. İlk maçla ilgili kendi adımıza olumsuz şeyler vardı. Şimdi rakibimizi daha iyi tanıyoruz. Kendi sahamızda oynayacağız. Taraftarımızın bize desteği devam edecektir. Bu destekle birlikte Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyoruz. Büyük bir hedef, büyük bir umut. Geçen sezon hedefimiz şampiyonluktu, şimdi Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi'nde olmak değerli."

"DAHA GÜÇLÜ KADROMUZ OLACAK"

"Rakibimizi daha iyi tanıyoruz. İlk maça oranla bizde de Torreira'nın dönmesi, Tete'nin süre alması ve daha hazır hale gelmesi... Daha dolu bir kadroyla sahada olacağız. Daha güçlüyüz. Kendi sahamızdayız. Bu avantajı oyun olarak ortaya koymak istiyoruz. Daha agresif olmak istiyoruz. Hem agresiflik hem savunma geçişleri hem top kayıpları rakibe pozisyon oldu. Sahayı tanımaları, sahanın ve topun hızını doğru şekilde kullandılar. Bize göre daha çok maç oynadılar ama biz de artık 8 maç oynadık, fizik olarak daha hazır durumdayız. Avantajımızı kullanmak ve maçı kazanmak istiyoruz. Aslolan bizim gerçek oyunumuzu sahaya koymak. İlk maçtakinin daha iyisini yaparsak turu geçeriz. Rakibimizin de çok etkili hücumları var, kanatları çok iyi kullandılar. Rakibimizi de, kendi oyun planımızı da düşüneceğiz. Hem topa daha çok sahip olan hem de top rakipteyken daha agresif olacağız. "

"ZAHA İÇİN HEDEF MİLLİ ARA"

"Zaha ile ilgili milli takım arasını hedef seçtik. Mümkün olursa hazırlık maçı da yapacağız. Hazırlık maçında Zaha'yı kullanacağız ve devamında takım içinde olacak."

"HAYALİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ"

"Heyecan duyuyoruz. Heyecanı duymak gerekiyor. Baskı da var. Bu bizi maça hazırlayacaktır. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi gruplarına girmek. Son iki seneye bakınca, Galatasaray'ın buna ihtiyacı var. 13'üncü sırada ligi bitirmiş takım, sonraki sezon şampiyon oluyor ve Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Bu çok değerli. Buna çok odaklandık. Bizim hayal ettiğimiz şeylerden biri yeniden Şampiyonlar Ligi'ydi. Yarın bu şans elimizde, kullanmak istiyoruz. Sadece Galatasaray için değil Türk futbolu için de önemli. Hem maddi hem manevi getiriler var. Galatasaray'ın hedeflerinden biri ve inşallah yarın bunu başaracağız."

"ZAHA VE ZIYECH'İ KULLANAMIYORUZ"

"Çok önemli 2 oyuncumuz var, Zaha ve Ziyech gibi ama kullanamıyoruz. Torreira'nin sakatlığı oldu, kırmızı kartı oldu. Zorluklar oluyor. Ligde iki maçta gol yemedik. Yaptığımız hataları gördük. Oyuncularımızla bunları paylaşıyoruz, geliştirmeye çalışıyoruz. Özellikle iç sahada hem hücum oynayacağız hem takım savunması yapacağız. Son Molde maçında takım savunmasını doğru yapmadık. Bizim için kötü olan top kayıpları... Baskı yokken bile uzun top oynadık ve geri döndüğünde kalemizde tehlike oldu. Topla daha iyi oynayan bir takım olursak, top rakipteyken agresif olursak geçen senenin benzeri olur. Ligde Trabzonspor maçında böyle oynadık. Yarın hedefimiz bu oyunu devam ettirmek."

"SON MAÇTA DOĞRU OYNAMADIK"

"Bu sene kolay başlamadı. Çok kısa bir tatil bir kere oyuncular için... 2-2.5 haftalık arayla sezona başladık. Oyuncular için bu kolay değil. Zorluk derecesi yüksek Şampiyonlar Ligi ön elemeleri oynadık, stresliydik. Yavaş yavaş hazır olduk. Yüzde yüz ile başlamadığınız bir süreçte hem maç kazanarak hem Şampiyonlar Ligi'ne girerek bu süreci atlatmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'ne gidip, Gaziantep maçını kazanıp önümüze bakacağız. Çok önemli 2 oyuncumuz var, Zaha ve Ziyech gibi ama kullanamıyoruz. Torreira'nin sakatlığı oldu, kırmızı kartı oldu. Zorluklar oluyor. Ligde iki maçta gol yemedik. Yaptığımız hataları gördük. Oyuncularımızla bunları paylaşıyoruz, geliştirmeye çalışıyoruz. Özellikle iç sahada hem hücum oynayacağız hem takım savunması yapacağız. Son Molde maçında takım savunmasını doğru yapmadık. Bizim için kötü olan top kayıpları... Baskı yokken bile uzun top oynadık ve geri döndüğünde kalemizde tehlike oldu. Topla daha iyi oynayan bir takım olursak, top rakipteyken agresif olursak geçen senenin benzeri olur. Ligde Trabzonspor maçında böyle oynadık. Yarın hedefimiz bu oyunu devam ettirmek."

ERTELEME KARARI

"TFF'nin almış olduğu erteleme kararına ben de önce olumlu baktım. Diğer Avrupa'da oynayan takımlarımız da olumlu baktı. Bunu doğru değerlendirmek lazım. Herkes playoff oynuyor. Grup maçı oynarken erteleme kararı çıkmadı. Bunu ayırt edemeyenler oluyor. Molde oynamadı, birçok ülke bunu yaptı. Bu kritik bir eşik. 4 takımla Avrupa'da gruplara kalma maçlarına çıkıyoruz. TFF'nin verdiği karar doğru ve yerindeydi. Norveç'ten döndük, perşembe sabahı 7 gibi döndük. Lig ve salı günü maça çıkmak zor olacaktı. Hazırlık süreci için de değerli oldu. Şimdi Molde maçına hazırlandık. Hem dinlendik hem hazırlandık. Türkiye'yi temsil etmek için hazırız. TFF'ye teşekkür ediyoruz. Doğru düşündüler. Avrupa'da oynayan tüm takımların düşüncesinin de böyle olduğunu biliyorum."

"CITY BİLE BEĞENİLMEDİ"

Şampiyonlar Ligi grubunda 3. olup Avrupa Ligi'ne gitmek ve kazanmak mı, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynamak mı?

Okan Buruk: "Manchester City'nin bile finalde oynadığı oyunu beğenmediler. Burada ana amaç yarın Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Bunun için full konsantrasyon çok önemli. Daha bir şey kazanmadık. Ondan sonra gruptan çıkmak. En üst organizasyonda gruptan çıkmak önemli. Sonra ne olur, ondan sonraki bölüm. Ana hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne katılmak ve gruptan çıkan takım olmak."

"YUNUS'UN GİTMESİNİ İSTEMEDİM"

"Transfer konuşa konuşa... Yarışıyoruz, hazırlanıyoruz, transfer konuşuyoruz. Gidenler, gelenler, gitmek isteyenler oluyor. Bazen biz gitmesini istemiyoruz. Yunus da böyle oldu. Yunus uzun süre gitmek istediğini belirtti, biz de izin verdik. Almak istediğimiz oyuncular oluyor, başka takımlar isteyebiliyor. Avrupa'da da aynı şekilde transferin son haftası, Türkiye'de transfer biraz daha uzun olsa da birçok takım kadrosunu belirliyor. Şampiyonlar Ligi'ne girmek bizim için bir koz, bunu kullanmaya çalışacağız. İyi oyuncular istiyoruz aslında. Teknik adamlar, elindeki oyunculardan daha iyilerini isterler. En iyisini almak isteyince zorlanıyorsunuz, süre geçiyor. Alamama riski de var. Şampiyonlar Ligi listesi verilene kadar transferleri tamamlamak istiyoruz. Galatasaray'a katkı sağlayacak oyuncular istiyoruz. Benim kafamda yarınki maç var, transferden daha çok bu maç var."

MAURO ICARDI AÇIKLAMASI

"Geçen seneden sonra Mauro Icardi kilit isimdi. Benim için en önemli şey kalmasıydı. Başkanımız, yöneticilerimiz, Erden Bey çok çaba sarf etti. Sadece golcü değil, karakteriyle de takım için lokomotif. Bu tür maçlarda attığı goller, yaptığı asistler ile santrforun yapabileceğinin en fazlasını yapıyor. Onu her maç oynatınca kafamız da korku oluyor. Milli takım arası var, bu da dinlenmesi için süreç olacak. Onun verdiği katkı, çok önemli. Yarın da bizim için önemli katkı verecektir."

"32-33 OYUNCUMUZ VAR"



"Akademi oyuncularımızla beraber 32-33 kişilik bir kadroyuz. Mevcut kadromuz daha normal bir yere geliyor. Akademi oyuncularının geçişini sağlıyoruz. Buna devam edeceğiz. Hem ligde bir sayımız var 14 yabancı hem Şampiyonlar Ligi'nde bir sayımız var 17 oyuncu artı 4 Türkiye'de yetişmiş artı akademi oyuncuları. Herkesi kadroya alamayacağız. Ligde bizimle oynayıp Şampiyonlar Ligi'nde olamayanlar olacak. Yunus bizim için bir avantajdı mesela. Diğer oyuncularla ilgili bu tür şeyler olabilir. Belli sayıda oyuncu kullanabiliyoruz. Bu sezon çok uzun olacak ve çok maç oynayacağız. Bu genişlikte herkesi kullanmaya çalışacağız."

MIDTSJO SORUSUNA CEVAP

"Midtsjö'yü Norveç'te çıkarmak istemiştik ama orada basın toplantısına çıkmak istemedi. Norveçli olduğu için onu tercih ettik. İlk maçta son 10 dakikada üçlü savunmaya döndük, rakibin beklemediği bir şeydi ve oyunu kendimize çevirip maçı kazandık. Sezon içerisinde kullanabileceğimiz dizilişlerden biri olabilir. Düşüneceğiz. Oyuncu kalitesi, oyuncu sayısı, çalışma süresi önemli. Zaman zaman üçlü oynayan takımlara karşı bunu düşünebiliriz."