Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Molde maçının ardından basın mensuplarına demeçler verdi. Deneyimli çalıştırıcı Buruk, "Molde'nin iç saha performansını biliyorduk. dış sahada aynı performansı gösteremiyorlar. Bizim için zor olan sentetik sahaydı. Zaman zaman rakibe cevap veremesek de iyi işler yaptık. Rakibimize çok kolay pozisyonlar verdik. Kanatlardan gelen hücumlarda net pozisyon verdik. Maçın sonuna doğru 3'lü savunmaya döndük." dedi.

ICARDI'YE TEŞEKKÜR

Icardi'ye teşekkür eden Buruk, "Mauro'nun attığı ve attırdığı golle maça damga vurdu. Bu turda takımı adına yapabileceği en iyi şeyi yaptı. Ona teşekkür ediyorum. Bu galibiyette çok emeği var." şeklinde konuştu.

"ÇOK DAHA FARKLI OLACAK"

Henüz tam kadro olmadıklarını söyleyen Buruk, "Rakibe çok kolay topu veriyoruz. Kendi sahasında çok motive bir takım vardı ama bu sonuç bizim için sevindirici. İkinci maç çok daha farklı olacak. Eksiklerimiz var. Tam kadro değiliz, yeni gelen oyuncularımız var ama kullanamıyoruz. Bu süreci en iyi şekilde geçmek çok önemli. Torrreira'nın olmaması bizim için iyi olmadı. Trabzonspor derbisini ve bu maçı kazandık Bunlar çok önemli. İkinci maçta çok daha farklı bir takım sahada olacak bunu net bir şekilde göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

"PENALTI VARDI"

Yunus'un penaltı pozisyonuna da değinen Okan Buruk, "Yunus'un penaltı pozisyonunda net bir elle oynama vardı, neden iptal edildi anlamadım." açıklamasını yaptı.

"YUNUS AKGÜN'E TEKLİF VAR"

Bizim için bu maç öncesi düşüncelerimiz içerisinde bu sahada topa sahip olan, teknik kapasitesi yüksek oyuncular önem kazanıyordu. Yunus, bu anlamda takımdaki en iyilerden biri. O yüzden Yunus ile başladık. Bunu da çok net maç içerisinde gördük. Yorulana kadar çok iyi oynadı. Yunus için gelen teklifler var, kulübümüzün vereceği bir karar var ama Yunus bu kulübün evladı. Hem seviyoruz, hem güveniyoruz. İyi bir oyuncu. Kulübümüz, Yunus ile ilgili kararını verecektir. İsteyenler var, görüşmeler var.

"ÖNEMLİ EKSİKLER VARDI"



"Önemli eksiklerimiz vardı. Torreira'nın cezası, Zaha ve Ziyech bizle beraber oynayacak durumda değildi. Onun yanında da bugün ilk defa Tete'yi kullandık. Bazı bölgelerde oyuncu eksikliğimiz var. Bugünkü oyunu çok net olarak aslında saha koşulları, bizi zaman zaman maçın dışına itti. Bu Şampiyonlar Ligi ayarında bir maç değildi."

"EN AZ İKİ TAKVİYE VAR"



"Takviye ihtiyacımız var, yapacağız. İlk başta elimizde olan oyuncuları oynatmak istiyoruz. En az 2 takviye daha, Şampiyonlar Ligi yolunda... Önemli bir adım attık burada, ikinci maçta devam ettirmek istiyoruz. İhtiyaçlarımızı biliyoruz, arayışlarımız sürüyor. Bu eksik kadro ile buralara kadar önemli işler yaptık. Deplasmanda kazanmak önemliydi. Tam kadro ile bunu yapacak gücümüz var. Şampiyonlar Ligi'ne girersek inşallah, bunu göstereceğiz."

"TECRÜBEM VAR"



"Daha önce Başakşehir ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde teknik direktörlük tecrübesi yaşadım. Galatasaray ile, kendi kulübüm ile, yetiştiğim kulüp ile oynamak çok önemli olacak. Kendi stadyumumuzun atmosferi, oradaki rakiplerin gelince nasıl etkilendiklerini görüyoruz. İnşallah bunu Şampiyonlar Ligi'ne taşırsak, büyük başarılara ulaşmak için daha iyisini yapmamız gerekiyor.

"ÜLKE PUANI ÖNEMLİ"



Türkiye için ülke puanı önemli, her galibiyet değerli. 12-13 yıldır playofflardan Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımımız olmadı. Türkiye için Şampiyonlar Ligi'nde bir takım olması değerli. Çok çalışacağız. Maddi olarak kulübümüzün kazanacağı paralar, manevi olarak ben ve oyuncularımın Şampiyonlar Ligi'nde olması değerli. İkinci maçta çok daha iyisini yapmamız gerekiyor.

"HENÜZ KAZANMADIK"



İkinci maç öncesi her iki takımın da şansı bence devam ediyor. Şu an bir şey kazanmadık, sadece bir avantaj yakaladık.