Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından demeçler verdi.

"DAHA KONSANTRE OLUYORLAR"

"Bu tür maçlarda rakiplerimizin daha konsantre başlayacağını biliyoruz. Bize göre daha dinlenik, daha çalışmış oluyorlar. Rakibin direnç göstereceğini biliyorduk. Daha çok bize topu verdiler. Bireysel performanslarımız daha iyi olabilirdi. Bu üretkenliği gösteremedik.,

"ÖNDE OYNAMAYA ÇALIŞTIK"

"Oyun boyunca önde oynamaya çalıştık. Rizespor da geçiş oyununu uygulamaya çalıştı. Sahalarında maç kaybetmediler, iyi bir Rizespor vardı. Onları da tebrik ederim. Önemli galibiyet. Üst üste 9 oldu, seriye devam etmek istiyoruz. Bir sonraki maça daha rahat çıkacağız. Dinleneceğiz ve hazırlanma şansımız olacak. Performansları yukarı çıkartmalıyız. Galatasaray olarak daha iyisini yapmalıyız."

"DAHA İYİSİNİ YAPMALIYIZ"



"Çok iyi oyunculara sahibiz ama daha iyisini yapmalıyız. Ceza sahasına giriyoruz ama kendi oyuncularımızı orada topla buluşturamadıktan sonra ortalar zarar verebiliyor."

"BİREYSEL PERFORMANSLAR ARTMALI"



"Hakim Ziyech'i tekrar oyun içine soktuk. Oynamayan 3 oyuncuya şans verdik. Bir yandan maç kazanmaya çalışıyoruz, bir yandan oyuncuları hazırlıyoruz. Ortalama bir maç performansı sergiledik. Şampiyonlar Ligi'nde bunun üstüne çıktık. Daha iyi olmalıyız. Bireysel performanslar artmalı."

"STANDARTLARINI BEĞENMEDİM"



"Hakemin performansını nasıl buldunuz?"

Okan Buruk: "Hakem Kadir Sağlam'ın faul standartlarını beğenmedim. En çok gözüme batan yanlış verilen fauller. Bununla ilgili itirazlarımız oldu."

"BİZİM İÇİN ZOR OLUYOR"



"Tek maç oynamak avantajlı ama Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktan zevk alıyoruz. Şampiyonlar Ligi maçları sonrası performans değişiklikleri bizim için zor oluyor."

"ICARDI İÇİN ÇOK ÇOK ZOR"



"Mauro Icardi iğne olduktan sonra, maçta oynadığı süre önemli değil. Bir fark olmuyor. Beklersek uzun sürebilir. Bireysel idman yapıyor. Maç günleri iğne oluyor. Onun için çok zor ama çok fedakar. Yaptığıyla Galatasaray'ı ve futbolu ne kadar sevdiğini gösteriyor. Milli ara dinlenme fırsatı olacak."