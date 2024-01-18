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  • Okan Buruk'tan çarpıcı açıklama! ''Bizi karıştırmaya çalışıyorlar''
Spor

Okan Buruk'tan çarpıcı açıklama! ''Bizi karıştırmaya çalışıyorlar''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, evinde Ümraniyespor'u mağlup etmelerinin ardından konuştu. Tecrübeli hoca, 'Net söylüyorum. Bizi karıştırmaya çalışıyorlar' sözlerini sarf etti.

18 Ocak 2024 Perşembe 23:29 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan çarpıcı açıklama! ''Bizi karıştırmaya çalışıyorlar''
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray, evinde Ümraniyespor'u 4-1 yendi.

Maç sonrası sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Maç öncesi aslında düşündüğümüz, hem başlangıç 11'imiz hem devamındaki değişikliklerimiz istediğimiz gibi gitti. Bu olumlu. Bazı oyuncuları farklı mevkilerde denedik. Zaha'yı forvette, uzun bir süre kullandık. Barış sağ bekte oynadı. Birçok oyuncuyu kullanmaya çalıştık. Genç oyuncular girdi, keşke hepsini oynatabilseydik. Onlar da bizi çok sevindiriyor. Bir anlamda yarış var. Oyuncularımızı hazır tutmak istedik. Oyun içi değişiklikleri doğru zamanlamayla yaptık. Lig maçı için de kısa bir süre var. İstediğimiz gibi bitti. Sakatlık yok, çok şükür. Kazandık. Çok pozisyona girdik ama attığımız gol ile girdiğimiz pozisyon arasında fark var. Türkiye Kupası'nı kazanmayı hedefliyoruz. Çok önemli ve değerli bir kupa. En çok kazanan takımız. Hedefimiz tekrar kazanmak."

"BİR SÜRÜ DEDİKODU, HİKAYE"

"Biz her şeyi planlıyoruz ama çok fazla dedikodu, yalan haberler var. Bir şekilde içerinin karıştırılmaya çalışılıyor. Net söylüyorum. Bizi karıştırmaya çalışıyorlar diyorum. Davinson'un sakatlığı, programı da belliydi. Bir sürü hikaye dolaştı. Aynı şekilde Icardi ve diğer oyuncularla ilgiliydi. Planladığımız Davinson'un kupa maçında süre alması ve sonra dönmesiydi. Bugün başladık. Bundan sonraki maçlarda kullanabiliriz."

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