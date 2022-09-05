Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde evinde Gaziantep FK'yı mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, sarı-kırmızılıların gündemindeki Mauro Icardi ve Kaan Ayhan'ın transferindeki son durumu da açıkladı.

HAKEM AÇIKLAMASI

Maçın hakemi hakkında konuşan Buruk , "Hakemin yönetimiyle başlarsak daha doğru olur. İnsanlar güzel bir maç seyretmek istiyorlar, pazartesi gecesi tek maç. Çok kötü bir maç yönetti, hepsinin yanında bu kadar oyunu yavaşlatmak ve izin vermek..." dedi.



"BU SEVİYEDEKİ MAÇLARA ÇIKMAMASI LAZIM"



Günay'ı ve rakip savunmayı suçlamadığını söyleyen Buruk, "Maçın hakeminin bunları yönetmesi lazım. Bunu yapamayan hakemlerin, bu seviyedeki maçlara çıkmaması lazım. Maçı oynatmaya çalışsalar, çok daha güzel olacaktı." ifadelerini kullandı.

KIRMIZI KART YORUMU

Abdülkerim Bardakcı'nın gördüğü kırmızı kart için konuşan Buruk, "Asıl hikaye, 45. dakikada 10 kişi kalmış bir takımın oyuna hükmetmesiydi. Benim için çok önemli ve değerli. Oyuncularıma çok teşekkür etmek istiyorum. Takımın, 10 kişi de kazanabileceğini görmesi bizim için sevindirici oldu. Onun için Yaşar Hoca'ya teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

"ÜZÜLDÜĞÜM ŞEY, GİRESUNSPOR MAÇI"



Giresunspor maçını hatırlatan Okan Buruk, "Bu bölümde 10 puan... Benim üzüldüğüm şey, Giresunspor maçı. Orada 3 puanı kaçırmak bir hataydı. İlk 10 haftanın 6'sı deplasman, bir tane bay var. İkinci yarı bizim lehimize olacak ve taraftarımızla daha çok birlikte olacağız." değerlendirmesini yaptı.

MAURO ICARDI VE KAAN AYHAN

Transfer hakkında da açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "Icardi ve Kaan Ayhan ile ilgili süreç devam ediyor. En iyi ortamı oluşturmak istiyoruz, herkes iyi kadrolar kurdu. 3 gün var, 3 gün içinde takviye yapabilirsek iyi olacak." dedi.