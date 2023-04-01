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Spor

Okan Buruk'tan Mentes açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor maçı öncesi basın mensuplarına Dries Mertens ile ilgili açıklamalarda bulundu.

1 Nisan 2023 Cumartesi 21:30 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan Mentes açıklaması
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Dries Mertens'in sakatlıktan dönmesiyle ilgili konuşan Okan Buruk, "Dries Mertens uzun süre sonra döndü. Takımla idmanlara başladı. Çarşamba günü yaptığımız oyunda oynadı. Kaç dakika giderse, onu kullanmak istedik. O da oynamak istiyordu. Her oyuncu bizim için çok önemli. Mertens hücumda ve savunma geçişleri arasında önemli. Diğer oyuncularımız da istekli ve hazır. İnşallah istediğimiz sonuca ulaşırız." dedi.

Milli aradan sonra ilk maçın zor olabileceğine vurgu yapan genç teknik adam, "Milli aradan sonraki maç zor olur. Fernando Muslera gitmedi, Lucas Torreira izin aldı. Sam Adekugbe uzun yolculuk yaptı. Stadımızı özlemişiz. Bu sene farklı bir sene, devamlı ara oldu. Ana hedefimiz kazanmak. Kazanmak için her şeyi bir kenara bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Taraftarlarla ilgili de açıklama yapan Okan Buruk, "İyi bir takıma karşı oynayacağız. Seyircimizle birlikte kenetleneceğiz. Stada gelirken biz onlara el sallıyorduk, onlar bize yumruklarını gösteriyordu. Fazlasıyla motiveler. Onlar da hazır, biz de sahada istediklerini vermek zorundayız." dedi.

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