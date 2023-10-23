"Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir maç. 4 puanla çıkıyoruz, puanımızı yükseltmek istiyoruz. İç saha avantajımızı kullanacağız. İyi oynamadığımızda, belki bizi hareketlendirecekler. Onlara yakışır bir şekilde oynamak istiyoruz. Kazanırsak muhteşem bir şey. Rakibin gücünü biliyoruz. Uzun yıllardır grupta kaybetmiyorlar. Bizim için de bunlar motivasyon."

"UNUTULMAZ BİR GECE OLUR"

"Kaliteli ve tecrübeli bir takımız. Bu maçları çok oynadılar. İnşallah unutulmaz bir gece olur. Manchester United'dan sonra Bayern Münih'e karşı unutulmaz bir gece yaşarız."

"TÜRKİYE'NİN İNANMASI GÜZEL"



"Burada olmak bize heyecan, gururu ve mutluluk veriyor. Taraftarın yeniden heyecanlanması, bizi daha da mutlu ediyor. Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ikinci favori takımla oynuyoruz. Türkiye'nin Bayern Münih'i yenebileceğimize inanması güzel."

"HAK ETTİĞİMİZ YERDEYİZ"



"Galatasaray hak ettiği yerde. Ve Şampiyonlar Ligi'nde iddialı şekilde devam ediyor."

ICARDI'NİN DURUMU

"Birazdan idmana çıkacağız ve Mauro Icardi için son kararımızı vereceğiz."

"GELENLER DE DESTEK VERİYOR"

"Takımı geçen seneki oyuncular sırtlıyor, geçen seneki oyunculardan katkı alamıyorsunuz."

Okan Buruk: "Size katılmıyorum. Gelen oyuncular da destek veriyor. Zaha'nın Manchester ve Ankaragücü maçında yaptıkları. Tete'nin yaptıkları. Kaan'ın yaptıkları. Sadece Ndombele üzerinden gitmeyin. Onu da oynattık ayrıca. Bize %50 ile geldi. Yenilerin takıma katkısı var."

"BİZİM İÇİN ALTERNATİF"



"Abdülkerim Bardakçı sol bek oynamaktan mutlu değil ama oynadığında da çok iyi işler yaptı. Asıl yeri stoper, orada kendini daha mutlu hissediyor. Bizim için alternatif."

VICTOR NELSSON



"Victor Nelsson ile dün konuştuk. Oynamadığı için mutsuz. Onun bölgesinde oynayan ve formda oyuncu var. Zamanı geldiğinde oynayacak. Bu takımda herkes oynayacak. Bizim en önemli isimlerimizden biri Victor. Oynamadığı için üzüntü yaşıyor ama çalışmasına devam ediyor. Birçok oyuncu kötü olduğu için oynamıyor gibi bir durum yok. Yerlerine oynayanlar iyi performans veriyor ve kazanıyoruz. Empati yaptığımda, oynamamak üzücü."

"NELER OLACAĞI BELLİ OLMAZ"

"Maç oynanmadan 1 puanı kabul eder misiniz?"

Okan Buruk: "Kura çekildiğinde favori Bayern Münih'ti. Alınacak her puan onlardan ekstra. Manchester United için de böyle. Ancak her puan bizim için ikincilik yolunda önemli olacak. Maçın içinde ne olacağı belli değil. Çıkıp, oynayıp, yüreğimizle ve taraftarın desteğiyle en iyisini yapacağız. Futbolda neler olacağı belli olmaz."

"KAZANMAYI HAYAL EDİYORUZ



"Bayern Münih maçını kazanabileceğimizi hayal ediyoruz. Korkmadan sahada olmamız gerekiyor. En iyimizi ortaya çıkaracağız, inşallah her şey istediğimiz gibi gider."

"DÜNYAYA BUNU GÖSTERMELİYİZ"



"Üzerimizde her hafta baskı var. Her maçı kazanmak durumundayız. Bu baskı bizi dinamik tutuyor. Kafa olarak maçlara hazır olmamızı sağlıyor. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak. Galatasaray'ın ve Türk futbolunun hak ettiği yer burası. Tüm takımlarımız inşallah başarılı olur. Tekrar insanların akıllarına Galatasaray'ın oyununu, başarısını sokabilmek için uğraşıyoruz. Dünya'ya bunu göstermek istiyoruz."