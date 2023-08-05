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Spor

Okan Buruk'tan Milot Rashica açıklaması

Geçen sezon Galatasaray'da oynadığı futbol ile herkesi kendine hayran bırakan Milot Rashica için yeni bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların bonservisi için Norwich City ile görüşmelere devam ettiği Milot Rashica, Hull City maçının kadrosunda yer almadı.

5 Ağustos 2023 Cumartesi 16:31 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan Milot Rashica açıklaması
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Galatasaray'ın bonservisini almak için çalışmalara devam ettiği Milot Rashica konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Kosovalı futbolcu, bonservisinin bulunduğu Norwich City'nin Hull City ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.

"KADROMUZDA DÜŞÜNÜYORUZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Zalgiris ile oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, "Rashica sevdiğimiz ve beğendiğimiz bir oyuncu. Şartlar oluşursa kadromuzda olmasını düşünüyoruz" sözlerini kullanmıştı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da geçen sezon 30 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 6 gol attı ve 7 asist yaptı.

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