Okan Buruk'tan Milot Rashica açıklaması

Galatasaray'ın bonservisini almak için çalışmalara devam ettiği Milot Rashica konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Kosovalı futbolcu, bonservisinin bulunduğu Norwich City'nin Hull City ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.

"KADROMUZDA DÜŞÜNÜYORUZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Zalgiris ile oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, "Rashica sevdiğimiz ve beğendiğimiz bir oyuncu. Şartlar oluşursa kadromuzda olmasını düşünüyoruz" sözlerini kullanmıştı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da geçen sezon 30 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 6 gol attı ve 7 asist yaptı.