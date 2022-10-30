Okan Buruk'tan Milot Rashica itirafı! ''Unuttuk...''

3 yerli kuralı yüzünden sezona kanatlarda Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu ile başlayan Okan Buruk, yeni transferi Milot Rashica'yı bir süre kullanamadı. Sol bekte yerliye dönerek Kosovalı oyuncuya ilk 11'in yolunu açan Buruk, 26 yaşındaki yıldızın performansından çok memnun kaldı. Alanyaspor ve Fatih Karagümrük maçlarında etkili olan Milot Rashica bir anda takımın bankosu konumuna geldi.

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"RASHİCA'YI UNUTTUK"

Kastamonuspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında ağları bulan, Karagümrük karşısında ise ilk asistini yapan Kosovalı oyuncu için sarı-kırmızılıların teknik heyetinden de itiraf geldi... Sabah'ın haberine göre; sezon başında Yunus ve Kerem ikilisine takılı kalmanın hata olduğu öz eleştirisi yapılırken "Kerem ile Yunus'a takıldık kaldık, Rashica'yı unuttuk" değerlendirmesinde bulunuldu.

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RASHİCA DERBİDE DE OYNAYACAK

Okan Buruk, Beşiktaş derbisine de Rashica ile başlayacak. Diğer kenarda görev yapacak yerli oyuncu için Kerem, Yunus ve Barış Alper arasında rekabet yaşanacak.

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PREMİER LİG'DE TUTUNAMADI

Kariyerine Kosova ekibi Vushtrria'da başlayan Milot Rashica ardından 300 bin avro bonservis bedeliyle Hollanda ekibi Vitesse'nin yolunu tuttu. Buradaki 100 maçlık performansının ardından Werder Bremen'e 8.1 milyon avroya transfer olan oyuncu, Bundesliga kariyerinde 87 karşılaşmada 21 gol ve 17 asistle oynayınca Premier Lig yolu da gözüktü. 11 milyon avroya İngiltere'ye giden Kosovalı futbolcu bir sezonluk performansı yeterli bulunmayınca kulübeye düştü. Galatasaray ise bu fırsatı kullanıp 26 yaşındaki oyuncuyu 1 sezon için kiralık olarak kadrosuna kattı.