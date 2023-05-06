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Spor

Okan Buruk'tan Mostafa Mohamed kararı

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'un, Nantes'a kiralanan Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'i sezon başı kampında görmek istediği ileri sürüldü.

6 Mayıs 2023 Cumartesi 16:12 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan Mostafa Mohamed kararı
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Sezon başında Galatasaray'dan Nantes'a kiralanan Mustafa Muhammed'in satın alma opsiyonun altında bonservis önerisi reddedildi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da yeni sezonun kadrosu adına çalışmalar da sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'da kadroya yapılacak takviyeler kadar eldeki oyuncuların durumu da merak ediliyor.

Fanatik'in haberine göre; 5 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonu yerine daha düşük bir bedelle Muhammed'i transfer etmek isteyen Nantes'a sarı-kırmızılılar'dan ret cevabı geldi.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Mısırlı golcüyü kampta görmek istiyor.

Mısırlı santrforu 250 bin Euro'ya kiralayan Nantes, oyuncunun performansından memnun ve kadrosunda tutmak istiyor.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; Fransız kulübü, 5 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmak yerine daha düşük bir bedelle Galatasaray'ın kapısını çaldı.

Okan Buruk'un farklı bir plan içerisinde olduğu öğrenildi. Başarılı çalıştırıcı, Muhammed'i yaz kampında görmek istediğini yönetime bildirdi.

Icardi'yi takımda tutmaya çalışan Galatasaray'da, Mustafa Muhammed'in de ikinci santrfor olarak kalabileceği belirtiliyor.

Muhammed ise Fransa'da devam etmeye sıcak baksa da Aslan'ın olası bir Şampiyonlar Ligi bileti alması halinde sarı-kırmızılı ekipte yine kendisini göstermek istiyor.

Galatasaray, Muhammed'in bonservisini 4 milyon Dolar karşılığında almıştı.

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