Okan Buruk'tan Nicolo Zaniolo açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

"TAKIMIN İNANCI VAR!"

"Takımın maçı çevirme inancı var. 1-0 sonrası hatalar yaptık. Topları rakibe verdik. Hava ve saha şartları iki takımı da zorladı. Kimse çok risk almadı. Devre arası topun bizde kalmasını söyledim. Yunus Akgün'ün girişiyle oyunda etkili oldu. Barış Alper Yılmaz ilk yarı iyi işler yapmaya çalıştı. Ancak ilk yarı takım olarak bir şey yapamadık. Dışarıdan bakan, Barış ve Yunus üzerinden yorumlayabilir ama ilk yarı iyi değildi. Berkan Kutlu da topun bizde kalması için iyi işler yaptı."

"DAHA FAZLA ATABİLİRDİK"

"Çok fazla pozisyonumuz var. Şut ve rakip ceza sahasında buluşma sayımız yüksek. Daha fazla atabilirdik. Üçüncü golü atıp, maçı erken bitirebilirdik. Son dakika baskı yedik. Rakibin vuruşları etkili olsa, 2-2 de bitebilirdi. Maçı domine eden ve hak eden taraftık."

"100 BİN KİŞİ GELİRDİ"

"Oyuncularıma ve taraftarlara teşekkür ederim. Bu stat 100 bin kişilik olsa, 100 bin kişi doldururduk. Maça ilgiyi bizden bile istenen biletlerden anlıyoruz. Kazanmaya devam eden Galatasaray var. İnşallah daha büyük başarılara..."

"TEK BENİM BAŞARIM DEĞİL!"

"Teknik direktör olarak takımın başına ben varım ama biz çok geniş bir ekibiz. Başarımızda Galatsaray caimasının birlikteliğinin de önemi var. Herkes Galatasaray için elinden geleni yapıyor. Pozitif hava da sahaya yansıyor. İnşallah daha çok galibiyetlere. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Puan farkını açarak devam etmek istiyoruz. İnşallah bu puan farkı devam eder."

"MUSLERA'NIN DURUMU"

"Fernado Muslera'nın ayağında bir ağrı var, doktorumuz hastanede değerlendirecek. İnşallah önemli bir şey yoktur ve küçük bir şeyle atlatırız. Bir darbe aldı, darbenin ne getirdiğini tam olarak bilemiyoruz. Sadece Galatasraay içi ndeğil, Türkiye için önemli bir isim."

ZANIOLO AÇIKLAMASI

Adı Galatasaray ile anılan Zaniolo için de konuşan Buruk, "Zaniolo dünya çapında bir oyuncu. Kadromuzda görmek isteriz. Şu an bu transferdeki durumu bilmiyorum." dedi.