Okan Buruk'tan Nicolo Zaniolo değişikliği

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde son oynadıkları Fatih Karagümrük maçına göre 11'de tek değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Fatih Karagümrük maçının 11'ine göre Beşiktaş derbisinde tek değişiklik yaptı. Buruk, İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun yerine Arjantinli golcü Mauro Icardi'ye görev verdi.

Geçtiğimiz hafta kadroda yer almayan Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, bu mücadelenin 21 kişilik kadrosunda yer aldı.

Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş derbisinde Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Sam Adekugbe, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Bafatimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata yer aldı.