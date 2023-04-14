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Spor

Okan Buruk'tan Nicolo Zaniolo'ya kötü haber

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Kayserispor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk şaşırtan bir karar aldı. Okan Buruk, İtalyan orta saha oyuncusu Nicolo Zaniolo'yu kulübeye çekmeyi planlıyor.

14 Nisan 2023 Cuma 17:52 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan Nicolo Zaniolo'ya kötü haber
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Galatasaray'ın devre arasında Roma'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'ya kulübe yolu gözüktü. Teknik Direktör Okan Buruk henüz tamamen hazır olmadığı için Yukatel Kayserispor maçına İtalyan futbolcuyla başlamayacak.

BÜYÜK SIKINTI YARATTI

Zaniolo'nun fiziksel açıdan eksiklerinin bulunması ve savunmaya yeteri kadar yardım etmemesi nedeniyle Milot Rashica'ya dönecek olan Buruk, İtalyan futbolcuyu maçın ikinci yarısında değerlendirmeyi düşünüyor. Zaniolo özellikle Başakşehir ile yapılan kupa maçında iyi performans sergileyemezken, defansa yardım etmemesi büyük sıkıntı yaratmıştı.

BU SEZONKİ PEFORMANSI

Ara transfer döneminde Roma'dan transfer olan Nicolo Zaniolo, Galatasaray forması ile çıktığı 4 resmi maçta 2 gol, 1 asist ile skora katkı sağladı.

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