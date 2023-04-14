Okan Buruk'tan Nicolo Zaniolo'ya kötü haber

Galatasaray'ın devre arasında Roma'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'ya kulübe yolu gözüktü. Teknik Direktör Okan Buruk henüz tamamen hazır olmadığı için Yukatel Kayserispor maçına İtalyan futbolcuyla başlamayacak.

BÜYÜK SIKINTI YARATTI

Zaniolo'nun fiziksel açıdan eksiklerinin bulunması ve savunmaya yeteri kadar yardım etmemesi nedeniyle Milot Rashica'ya dönecek olan Buruk, İtalyan futbolcuyu maçın ikinci yarısında değerlendirmeyi düşünüyor. Zaniolo özellikle Başakşehir ile yapılan kupa maçında iyi performans sergileyemezken, defansa yardım etmemesi büyük sıkıntı yaratmıştı.

BU SEZONKİ PEFORMANSI

Ara transfer döneminde Roma'dan transfer olan Nicolo Zaniolo, Galatasaray forması ile çıktığı 4 resmi maçta 2 gol, 1 asist ile skora katkı sağladı.