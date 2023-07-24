Okan Buruk'tan öğrencilerine: ''Rehavete yer yok''

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius ile kozlarını paylaşacak. Sarı-Kırmızılılar, rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde edip, 3. turun kapılarını aralamak istiyor.

OKAN BURUK'TAN TOPLANTI

Bu doğrultuda Cim Bom'un hocası Okan Buruk da öğrencilerini maça hazırlarken, dün de oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

"RAKİBİMİZDEN İYİ OLDUĞUMUZU BİLİYORUZ"

Litvanya temsilcisine karşı rehavete yer olmadığını belirten başarılı teknik adam, sezonun ilk resmi maçı olması sebebiyle dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Buruk, yapılabilecek en ufak hatanın büyük bir faciayla sonuçlanabileceği ihtimalini söyledi. Buruk'un sözlerinden ön plana çıkanlar şöyle oldu: "Rakibimizden iyi olduğumuzu biliyoruz. Bu durumun onlar da farkında..."

"HER MAÇI TEK TEK DÜŞÜNECEĞİZ"

"Hem kadro kalitesi hem de oyun olarak üstün olan taraf biziz. Ancak Şampiyonlar Ligi'ne kalmanın yolu da bu maçlardan geçiyor. Önümüzde 3 kritik eleme maçı var. Her maçı tek tek düşünüp, buna göre hareket edeceğiz."

"KENDİ BİLDİĞİMİZİ OYNAYALIM"

"Rakibimizden iyi olduğumuz gerçeği bizde rehavet yaratmasın. Kimseyi küçümsemeden kendi bildiğimizi oynamalıyız."