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Spor

Okan Buruk'tan öğrencilerine uyarı! ''Basit hata istemiyorum''

Şampiyonlar Ligi maçından sonra yeniden Süper Lig'e odaklanan Galatasaray'ın deneyimli teknik direktörü Okan Buruk, oyuncularını uyardı. Deneyimli çalıştırıcı Molde maçında yapılan basit hataları sahada görmek istemediğini söyledi.

Sabah2 Eylül 2023 Cumartesi 11:20 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan öğrencilerine uyarı! ''Basit hata istemiyorum''
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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray için sezon başı kritik eşiklerden biri Devler Ligi'nde gruplara kalabilmekti. Son olarak play-off turunda Molde'yi eleyerek Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag ile eşleyen Cimbom gözünü yeniden lige çevirdi.

Sarı kırmızılılar bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Sezona Kayserispor beraberliği ile başlayan Aslan ardından derbi maçta Trabzonspor'u mağlup etmişti. İstanbulspor karşılaşması ise Norveç temsilcisi Molde rövanşı nedeniyle ertelenmişti.

OKAN BURUK TAKIMI UYARDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bu önemli karşılaşma öncesinde öğrencilerine uyarılarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı "Rakibimiz henüz ligde puan alamadı. Bu onları motive edecektir. Ayrıca son şampiyona karşı oynamak her takım için ilgi çekici. Bizim için de çok önemli bir maç. Basit hata istemiyorum. Molde maçındaki görüntümüzde olmamalıyız. Hücumda daha aktif bir Galatasaray görmek istiyorum. Yeterince resmi maç oynadık. Maç ritmimizi yükseltmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kaptan Fernando Muslera da takım arkadaşlarına kısa bir motivasyon konuşması yaptı.

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