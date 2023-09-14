Galatasaray'ın deneyimli teknik direktörü Okan Buruk, EURO 2024 Elemeleri için verilen aranın ardından yapılan antrenmanda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Soruları cevaplayan deneyimli çalıştırcı transfer, Süper Lig ve Şampiyonlar ile ilgili merak edilenleri cevapladı.

'BÜTÜN OYUNCULARIM ANTRENMANA ÇIKIYOR'

"Teknik adam olarak yüzüm gülüyor. Bütün oyuncularım bugün antrenmana çıkıyor. Bütün oyuncularımızı en hazır halde kullanacağımız vakte doğru ilerliyoruz."

'ÇOK ÖNEMLİ PERİYOD BAŞLIYOR'

"Bu hafta bizim için çok önemli bir maç periyod başlıyor. Samsunspor, gelişen, yeni, önemli transferler yapan bir takım."

'SAKAT OYUNCULAR DÖNDÜ'

"7 maçlık periyot bizim için başlıyor. Çok uzun bir periyot olacak. Bu 7 maçlık süreçte kadromuzun tamamlanması, oyuncularımızın gerçek performanslarını bulmaları için geçirecekleri süre, birçok oyuncumuz sezon başı kampı geçirmedi. Yavaş yavaş katılıyorlar. Bugün de Zaha takımla beraber antrenmanlara başlıyor. Hakim 2 gün önce başladı. Son transferimiz Ndombele geçen hafta geldi. 1-2 hafta içerisinde en yüksek performansına ulaşacaktır diye düşünüyorum."

'CUMA GÜNÜ BİZE KATILACAK'

'Milli takımdan dönecek 2 arkadaş var, Bakambu ve Davinson. Bakambu bu sabah geldi, yarın bizle çıkacak. Davinson milli takımdan dönüp İngiltere'den eşyalarını alacak ve yarın bizle beraber olacak.'

YÜKSEK TEMPOLU MAÇLARA HAZIRIZ"

"Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki yüksek tempolu maçlara hazırız. Oyuncularıma gerçekten bu anlamda çok inanan bir teknik adamım. İyi bir kadroya sahibiz. Başkanımıza, yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Önemli kadro kurdular. Galatasaray camiasında birliktelik sağladılar. Geçen seneden başlayan şampiyonluk yolumuz, bu sezon Şampiyonlar Ligi'yle birleşti. Dolu tribünleri görüyoruz, Galatasaray taraftarının sokakta ne kadar mutlu olduğunu görüyoruz. Bu da bir teknik adam olarak beni sevindiriyor. Amacımız onların yüzünü daha çok güldürmek."

'G.SARAY'I KARIŞTIRMAK İÇİN ÇABA VAR'

"Bu süreçte daha çok birlikte olmalıyız. Dışarıdan Galatasaray'ı karıştırmak için büyük bir çaba var. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Yalanlar, uydurmalar... Futbolcularımız, bizim için bekliyoruz. Bunlara hazırız. Göğüs gereriz. İşimiz futbol. Sadece futbola odaklanacağız." Geçen sene de aynısını yapmıştık. En doğru iş sahada cevap vermek, kazanarak yolumuza devam etmek. Aynı istekle devam edeceğiz bu sezon.

'DAHA GÜÇLÜ GALATASARAY OLACAK'

"Ben takımın başındayım. Erden Bey, transferde önemli mesafe kat etti. Onla beraber yöneticilerimiz de devamlı bizimle beraber. Bu süreci iyi geçirdik. Lig ve Şampiyonlar Ligi'ne hazırız. Bundan sonra hem sahada hem dışarıda daha güçlü bir Galatasaray olacak.'

'TRANSFER OLABİLİR'

'Transferle ilgili yarın akşama kadar bir süre var. Bu süre içerisinde genç, katkı verecek oyuncularla ilgili görüşmelerimiz var. Olabilir. Olmazsa bu şekilde kapatacağız gibi düşündük.'

'MADDİYAT İKİNCİ SIRADA'

'Oyuncularım ve benimle ilgili bir sürü haber çıkıyor. Benim için Galatasaray teknik direktörü olmak birincildir, her şeyin üstünde gelir. Diğer konularda yönetimin kararına saygı duyacak ve kabul edecek bir insanım. En büyük hayalim Galatasaray teknik direktörlüğüydü, bunu da devam ettirmek istiyorum. Güçlü ve dik durmamız önemli. Ondan sonra maddiyat ikinci sırada gelir. Bizim için, hepimiz için Galatasaray'ın başarısı birinci sırada...'

'KONTRATLA İLGİLİ KONUŞMADIK'

Okan Buruk: "Kontratla ilgili bir şey konuşmadık. Transfer süreci vardı. Sonra oturup konuşacağız. Kontrat ikinci sırada. Önemli olan güçlü olması, başarılı olması Galatasaray'ın. Geçen sene Galatasaray'ın yeniden şampiyon olması çok önemliydi. Çok kötü bir seneden sonra yönetim, teknik heyet, takım yenilendi ve çok güçlü bir Galatasaray ortaya çıktı. Bunu böyle devam ettirmek istiyoruz."

'BENDEN MUTLUSU OLMAZ'

'Ben 11 yaşında bu sahada seçmeye girdim. Şu an 50. yaşıma giderken burada teknik direktörüm. Benden daha mutlusu olmaz. Ancak hedefim kendimi değil Galatasaray taraftarını mutlu etmek. Geri kalanları, bir şekilde içimizde hallederiz.'

'ÖNEMLİ BAŞARIYA İMZA ATTIK'

'Bu haftalarda bizim kadromuzu tamamlayıp ligdeki performansımızı artırmak önemli. Trabzon ve Gaziantep maçlarını domine ettik. Avrupa'daki performans bizi mutlu etmedi ama bize göre daha hazır takımlara karşı oynadık. Geçen yılın bu zamanında transferleri tamamlamıştık. Geçen sene ile bu sene arasında bakarsak, 5-6 hafta öndeyiz. Hakim Ziyech, Wilfried Zaha gibi iki önemli oyuncudan faydalanamadık, yeni yeni faydalanacağız. Kadromuzdaki oyuncuları yeni yeni kullanmaya başlıyoruz. Hem kazanarak hem Şampiyonlar Ligi'ne kalarak başladık. Çok önemli bir başarıya imza attık. Bu çizgimiz devam edecek.'

'BİRÇOK ŞEY DENEYECEĞİZ'

'Oyun olarak farklı değişkenlikler olabilir, orta sahada, defansta, forvette. Birçok şey deneyeceğiz. Haftalar geçtikçe, maç içerisinde karar vereceğiz. 4 tane orta sahamız var, Kaan Ayhan'ı da orada destek olarak kullanıyoruz. Birçok oyuncumuzu farklı yerlerde kullanabiliriz. Önemli olan oyunu, şablonu oturtmak. Oyuncularımızın kalitesini sahaya doğru şekilde koyarsak şampiyonluğun en kuvvetli adayı, Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkmayı hedefleyen bir Galatasaray olacak.'

'ZIYECH, ZAHA'

'Hakim iki gün önce antrenmanlara başladı. Kadroda olacak bu hafta. Ndombele de tam hazır olmasa da kadroda olacak. Süre verebiliriz. Zaha'nın durumuna bugün, yarın karar vereceğiz; bu maç mı, bir sonraki maç mı diye. Diğer oyuncularım da oynamaya hazır durumda bekliyor.'

'ANA HEDEFİM...'

'Benim için ana hedef geçen sezon hep şampiyonluktu. Birçok rekor kırdı takım olarak. Hep söylediğim de bunu Okan Buruk olarak değil Galatasaray olarak kırdığımızdı. Teknik direktör olarak galibiyet sayısı da benim için önemli, değerliydi. Galatasaray'ın rekorları, galibiyetleri önemli. Taraftarımızla beraber geçen sezon yarattığımız atmosferi bu sezon ne kadar erken sağlarsak bizim için o kadar iyi. Tutkuyu Galatasaray taraftarının gözünde görmek önemli.'

'HEDEFİMİZ 24. ŞAMPİYONLUK'

'Hedefimiz 24. şampiyonluk. Onun yanında Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak. Galatasaray'ın genlerindeki başarıyı tekrar ortaya çıkarmak istiyoruz. Kendime, oyuncularıma inanıyorum. Galatasaray'da hepimiz birbirimize inanıyoruz. Galatasaray'ın önü açık, çok başarılı olacak. Kimseye Galatasaray'ı karıştıracak gücü vermemeliyiz. İçeriden dışarıdan bir şekilde Galatasaray'ı karıştırmaya çalışacaklar. Geçen sene bunu yaşadık, birebir aynısını yaşadık. Galatasaray takımının şampiyon olduğunu, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığını, başarılı güçlü bir takım olduğunu hatırlatırım. Daha da başarılı olacağız. Kimse merak etmesin.'

'İLK MAÇ ÖNEMLİ OLACAK'

'Çok önemli oyuncularımız var. Geçen sene birliktelik, takım ruhu önemliydi. Gelen oyuncuları içimize katacağız, Galatasaray'a alıştıracağız. Hakim, Tanguy ve Davinson için bu ilk maç çok önemli olacak. Stadyumun atmosferini de gösterirsek takım içindeki rolleri daha fazla değişecektir. Çok fazla maç var, herkes oynayacak, herkese süre vereceğiz.'

'3 GÜN ARAYLA 6 MAÇ'

'Kim oynayacak, 3'lü mü 4'lü mü oynanacak vs... Her şeye hazır olacağız. Çok geniş bir kadromuz ve çok fazla maçımız var. Tüm oyuncularımız süre alacak. İlk hedefimiz Samsunspor maçı. Sonrasına en doğru şekilde hazırlanacağız. Samsun'dan sonraki süre 4 gün. Ardından 3 gün, 6 gün aralarla maçlara çıkacağız. Bu zorlu periyotta tüm oyuncuları kullanmak istiyorum. Samsun'u düşünüyorum ama Kopenhag'a da çalışıyor, düşünüyorum'