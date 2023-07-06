Okan Buruk: En kısa zamanda Icardi'nin aramızda olmasını bekliyoruz

Hull City ile oynadıkları hazırlık maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Icardi'nin en kısa zamanda aramızda olmasını bekliyoruz. Başkanımız da, yöneticilerimiz de kesin kararlı. Bunun için çabalıyoruz" dedi.

İngiliz ekibi Hull City'nin 4-3'lük galibiyetiyle tamamlanan karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Buruk, "Bugün maça şampiyon Galatasaray gibi başladık ve ilk yarı şampiyon Galatasaray gibi oynadık. Çok net skorla devre arasına girdik. Geçen senin devamını oynadık. Bu bizim için önemliydi. Oyuncularım, özellikle başlayan kadro maçı çok ciddiye aldı. İkinci yarı çok fazla değişiklik yaptık. Genç oyunculara da şans verdik. Bazıları kullandı, bazıları kullanamadı ama önlerinde çok uzun bir zaman var. Tecrübe oldu. Hazırlık maçların sonucunu çok düşünmüyoruz. İlk yarıdaki oyunu devam ettirdiğimiz sürece bu sene bizim için ölçü olacak. Bu hırs ve istek. Burada taraftar da muhteşemdi. Maça gelen taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Kendi stadımız gibi ambiyans oluşturdular. Muhteşem bir maç oldu. Sonuç olarak yediğimiz goller, yaptığımız hatalar olacak tabii ki ama bizim için önemli olan ilk yarı ortaya koyduğumuz oyun. Bunu da daha uzun dakikalara yayacağız. Bugünkü planda; oyuncularımıza çok uzun süre vermek istemedik. Sürelerini kısa tutmaya çalıştık. Erken değişiklik yapmamız ve koruma isteğimiz de skora yol açan nedenlerden biri. Buna çok takılı kalmıyoruz. Önemli olan maçın başında ortaya koyduğumuz oyun" dedi.

"KAMPA GELMEYECEK OYUNCULARI YARIN ÖBÜR GÜN BELLİ EDECEĞİZ"



Tatilden dönen takımın diri olmasıyla ilgili soruya Okan Buruk, "Hazırlık maçı bizim için, kadro planlaması için ölçü. Devam etmeyeceğimiz, bizimle kampa gelmeyecek oyuncularımız burada çalışmalara devam edecek. Yarın öbür gün belli edeceğiz. Maçın başındaki oyun tatilden gelmiş takıma benzemiyordu. Testlerde birçok oyuncumuz çok hazır geldi. Beklediğimiz sonuçtu bugün özelinde. Konsantrasyon çok üst düzeydeydi. İkinci yarı çok geri pas oynadık, yavaş oynadık, çok fazla top kaybı yaptık. O arada konsantrasyon da düştü. Kadronun çok fazla değişmesi, geçen sene bizde olmayan oyuncular da sahada yer aldı. O da biraz oyun kalitesini ve bazı oyuncuların performansını aşağı çekti" diye karşılık verdi.

OYUNCULARIN DURUMLARINI AÇIKLADI



Sezonu erken açmanın sezonun ortaları için endişe oluşturup oluşturmaması konusunda da görüşünü paylaşan Buruk, "Çok maç oynamak psikolojik olarak oyuncuları yıpratabilir ama bu da kendinizi nasıl hazırladığınıza bağlı. Oyuncuların mental yapısı varsa bunu doğru bir şekilde kaldırabilir. Onun yanında daha geniş bir kadro, daha çok oyuncu sirkülasyonu bizim için bu sene olabilir. Geçen sene çok yapamadık ama bu yıl yapmaya çalışacağız. Bu kadroyu oluşturacağız. Bugün de geçen seneden gelen oyuncularımız iyi işler yaptı. Emre Kılınç'ın ufak sakatlığı vardı, bugün kadroda yer almadı. Kanatta eksiğimiz vardı, solda sıkıntı yaşadık. Yusuf Demir'in dün ayağında ağrı oldu, bugünkü maçta oynayamayacağını söyledi. Sabah antrenman yaptı, denedi. Çok önemli bir şeyi yok ama bugün oynatamadık. Kaderi midir ne diyelim oynayacağı zaman sakatlık geçiriyor. İnşallah bundan sonraki hazırlık maçlarında onu kullanabiliriz. Genel olarak, anlayış ve performans olarak belli dakikaya kadar iyi işler yaptık" diye konuştu.

"KALECİYLE İLGİLİ NET KARAR VERMEDİK, ÖNÜMÜZDEKİ SEÇENEKLERE BAKIYORUZ"



Kaleci konusundaki arayışıyla ilgili olarak bugünkü maçın değerlendirmesi konusunda ise Buruk, "Batuhan'a top değmedi. Hiç yere yatmadı. İlk yarı hiç pozisyon gelmedi. Oyun olarak değerlendirme şansımız olmadı. Geçen yıl Karagümrük'te iyi performans sergiledi. Cankat da şanssızdı. Girdikten sonra takım çok top kaybetti. Cankat'ın oynaması da bu sene bizim için faydalı olabilir. Bir kaleci alırsak Batuhan'ı oynaması için değerlendirebiliriz. Kaleciler oynadıkça gelişiyorlar. Şu anda net karar vermedik. Önümüzdeki seçeneklere bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ICARDİ'NİN EN KISA ZAMANDA ARAMIZDA OLMASINI İSTİYORUZ"



Transferle ilgili son durum ve Icardi konusunda ise Okan Buruk, "Genel olarak hep söylüyoruz. Süreç devam ediyor. Ne kadar devam edecek bilmiyorum. Başkanımız, yönetim kurulumuz kesin kararlı. Erdem Bey önemli çalışma yürütüyor. En kısa zamanda aramızda olmasını, olmalarını istiyoruz. Tatil süresi uzadıkça oyuncunun maça hazırlanma süresi de kısalıyor. O süreyi kaybediyoruz. Tatil uzadıkça oyuncular fiziksel olarak kayba uğrayacak. Beklentimiz, beklentim bu, en kısa zamanda. Büyük bir çaba var bununla ilgili. İnşallah yeni transferlerimiz gelecek. Milli oyuncularımızı da kullanmaya başlayacağız. Lucas'ın ufak sakatlığı var yarın MR'ı çekilecek. Genel olarak tablomuz kötü değil. Oyuncuları bekliyoruz, gelecek ama elimizdeki kadro da iyi kadro. Maçın başında bunu gösterdik. Birçok milli oyuncumuz da önümüzdeki günlerde oynayacak. Özellikle forvet bölgesinde eksikliğimiz var. Bu dönem içinde yaşayacağımız en büyük sıkıntı. Orada orijinal olarak Barış'ın ikili oynadığı, tek oynamaya alışık değil. Bugün de tek oynadı ve elinden geleni yapmaya çalıştı. Barış opsiyonumuz var. Çok büyük sıkıntımız yok ama oyuncular geldikçe biz de daha mutlu olacağız, psikolojik olarak da güçleneceğiz" sözlerini kaydetti.