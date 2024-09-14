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Spor

Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması: Hayal edemiyorduk

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rizespor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrbeli hoca, yeni transfer Osimhen hakkında da önemli sözler söyledi.

14 Eylül 2024 Cumartesi 19:46 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması: Hayal edemiyorduk
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Galatasaray, Teknik Direktörü Okan Buruk, Rizespor maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Okan Buruk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Taçsız kral Metin Oktay ile başlayacağım. Aramızdan ayrılışını 33. yılıydı. Takımımızda değişim oldu. Transferleri yaptık ve güçlü bir kadro kurduk. İyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Son iki senenin şampiyonuyuz ve bu özgüven var üzerimizde."

"Yeni transferlerin ardından nasıl oynayacağımız konuşuluyor. Zamanla buna karar vereceğiz. Önümüzde zor bir takvim var. Bu takvimde salı günü kullanamayacağımız oyuncular olacak. Bugünkü performansları dakikaya göre vereceğiz. Osimhen milli takımda 45 dakika oynadı. Kaç dakikada oynayacağına bakacağız. Bir sonraki maçta Batshuayi kadroda olacak."

"BAŞKA BİR ŞEY İSTEMEM"

"Rakibimiz 3-4-3 şeklinde oynuyor. Biz de buna adapte olarak oynayacağız. Bizim için hem kanat beki hem stoper hem kanatta oynayabilecek oyuncularımız var. Transfer dönemi bitti. İyi bir kadroya sahibiz. Elimizdeki kadrodan memnunum. Galatasaray'a yakışan bir şekilde oynayacağız. Son iki senede ne yaptıysak bu sene de aynısını yapacağız. Bu seozna 3'te 3 ile başladık. Bundan önceki sezona göre daha öndeyiz. Bugünden sonra kazanarak özgüvenimizi kazanıp takım yapısını oluşturacağız. Muhteşem bir taraftarımız da var. Bir teknik adam olarak başka da isteyeceğim bir şey yok."

"ÇOK BÜYÜK BİR OYUNCU"

"Çok önemli bir oyuncu transfer ettik. Karakter olarak da çok büyük bir oyuncu. Takıma hemen uyum sağladı. Çok çalışkan ve lider olabilicek bir oyuncu. İyi bir oyuncu kazandık. Ön tarafa baktığımızda Avrupa'nın en iyi forvet hatlarından birini oluşturduk. Bunu kullanmak bizim elimizde. Oyuncu ile benim de bir görüşmem oldu. Birçok şeyi konuştuk."

ZALEWSKI & OSIMHEN

"Son transfer döneminde Galatasaray'a gelmek istemedi oyuncular gibi lanse edilebiliyor ama kendi ülkesinden ayrılmak istemeyen oyuncular var. Osimhen, Galatasaray'ı istedi ve buraya geldi. Osimhen, hiçbirimizin hayal edemeyeceği bir isimdi. Avrupa'nın dev takımlarını kıskandıracak bir forvet hattına sahibiz. Galatasaray'a yakışır oyuncuları transfer etmek istiyorduk. Buraya geldiği için mutluyum."

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