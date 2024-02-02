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Spor

Okan Buruk'tan penaltı isyanı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor'a karşı 2-0 kazandıkları maçın ardından maçın hakemlerini eleştirdi.

2 Şubat 2024 Cuma 22:40 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan penaltı isyanı!
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Yılport Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Okan Buruk, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Verilmeyen penaltı var, onu atlamayalım. Birçok maçta olduğu gibi...

Zor bir deplasmanda üç puan aldık, bu çok önemliydi. Oyuncularıma teşekkür ederim. Yorgunluklar, moral bozuklukları olabilir ama Galatasaray kazanmaya devam ediyor. Bütün maçlara kazanmak için çıkıyoruz. İnşallah daha iyisini de yapacağız. Kupa maçında oynamayan oyuncuları göreceğiz. Samsun'da bizi destekleyen büyük taraftarına da teşekkür ederim. Onların pozitif enerjisi bize büyük güç veriyor.

"KEREM OLMADIĞINDA..."

Kerem Aktürkoğlu çok değerli ve önemli bir oyuncu. Son üç seneki asistleri, geçen sene şampiyonlukta yaptıkları, bu sene Avrupa'da yaptıkları... Kerem olmadığında takımın üretmekte ne kadar zorluk çıktığını gördük. Gerçek Galatasaray taraftarları ona sahip çıkıyor. Stadımızda da artık kendi oyuncularımıza protesto istemiyoruz. Zaten inanılmaz destek veriyorlar, bu konuda mutluyuz. Ufak tefek sesler çıkabiliyor. Bunu Galatasaray taraftarının bütününe yaymamalıyız. Onları da uyarmalıyız. Her şey olabilir, maç son dakikaya kadar devam ediyor. Onların desteğiyle iç saha maçlarını kazanıyoruz. Bana, yönetime, başkana sahip çıkıyorlar. Biz camia olarak birleştiğimizde mutlu oluyoruz. Hedef 24. Önce kupa sonra Başakşehir maçında takımı en güzel şekilde destekleyeceklerini biliyorum.

SOL BEK KONUSU...

Berkan Kutlu Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan sol bekte çok iyi oynadı. Üçünden de memnunum. Yönetim ne istersek yapıyor. Başkanımız sürekli yanımızda. Bundan sonraki günlerde transfere ihtiyaç olursa Avrupa'ya yazamayacağız ama Türkiye Ligi'nde kullanabiliriz. Fırsat transferi olursa değerlendiririz. Yabancı boşluğu var, belki bunu ileride kullanırız. Taraftarın transferde bize verdiği destek de önemli.

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