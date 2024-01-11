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  • Okan Buruk'tan penaltı tepkisi: VAR'dan uyarı gelmiyor
Spor

Okan Buruk'tan penaltı tepkisi: VAR'dan uyarı gelmiyor

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Sivasspor deplasmanında alınan 1 puanın ardından demeçlerde bulundu. Penaltı bekledikleri pozisyona değinen Buruk, 'Bir tane Abdülkadir'in topa eliyle uzandığı top penaltı gibi gözüktü. VAR'dan uyarı gelmedi, genelde gelmiyor zaten.' cümlelerini kullandı.

11 Ocak 2024 Perşembe 19:56 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan penaltı tepkisi: VAR'dan uyarı gelmiyor
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor karşılaşmasının açıklamalarda bulundu. İşte Okan Buruk'un sözleri...

"ŞANSSIZ PENALTI OLDU"

"Sivasspor 5'li savunmayla başladı, topu bize bıraktı. İlk yarı 2 tane direk var. İlk yarı sonunda golü bulduk. İkinci yarı top bizdeydi ama ikinci golü bulmak için daha çok rakip kaleye gitmeliydik. Rakibimiz de çaba sarf etmedi. Bizim kaptırdığımız toplarla çaba sarf etti. Devamında şanssız penaltı oldu."

"VAR'DAN UYARI GELMİYOR"

"Bir tane Abdülkadir'in topa eliyle uzandığı top penaltı gibi gözüktü. VAR'dan uyarı gelmedi, genelde gelmiyor zaten. Kendimizi suçlayacağımız yer ikinci golü atamamak."

"BUNA PENALTI VERİYORLAR"

"Kerem Demirbay eli açık yakalandı. Aslında topla oynama niyeti yoktu, top kaleye de gitmiyordu. Ancak eli açık olduğu için bunlara penaltı veriyorlar."

"BURADA KAZANMALIYDIK"

"Oyuncularıma konuştum, 4 gün sonra bir maç daha var. Belki 2-3 oyuncu dönebilir. Kadromuz güçlenecek. Biz bu değiliz. Hakem de hata yapsa, eksik de olsak kazanmalıydık. Bunu yapamadığımız için üzgünüz. Bunu telafi edecek çok maç var. Daha ligin birinci bölümü tamamlandı. Daha çok güçleneceğiz. Takımıma ve oyuncularıma güveniyorum. Bir sonraki maçta ayağa kalkacağız. Oyuncular 'Eksiktik, hakem kötüydü, saha iyi değildi' diyebilir. Ancak bunlar bahane değil, benim için de değil. Burada kazanmalıydık."

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