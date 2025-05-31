Okan Buruk'tan Rafa Silva sözleri: Transfer görüşmemiz olmadı

Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir FK'yı 2-0 mağlup ederek ligi galibiyetle tamamladı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçtan önce kazanarak bitirmek istediklerini dile getirdiğini ve kazandıklarını belirten Okan Buruk, "Bizim için çok önemliydi. Özellikle Mertens ve Muslera'nın veda maçı, ikisine veda ettik. Bu organizasyonu bugün muhteşem şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Oyun olarak ikisi de çok iyi oynadı. Biri gol attı, diğeri goller kurtardı. Hala ne kadar istediklerini, son maçlarında ne kadar iyi, profesyonel futbolcular olduklarını ikisi de net şekilde gösterdi. İkisiyle gurur duyuyorum. Onlarla geçen 3 muhteşem yıl, 3 şampiyonluk yaşadık. 5'inci yıldızı taktık. Onlara en güzel şekilde veda ediyoruz. Büyük Galatasaray taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Son maçta stadı yine doldurdular, desteklediler. Maçtan sonra beklediler, hep beraber şampiyonluğu kutladık. Gerçekten hafızalarımızdan silinmeyecek bir gece daha yaşadık. Bu organizasyonu yapan Galatasaray Yönetim Kurulu'na, başkanımıza, teşekkür etmek istiyorum. Büyük Galatasaray taraftarı, büyük oyuncularıyla birlikte muhteşem bir son yaptı. Önümüzdeki sene ağustostan itibaren başlayacağız. Hedefimiz 26'ncı şampiyonluk olacak. Şimdiden çalışmalarımızı yapacağız. Taraftarımıza bize güvensin. İnşallah onların yüzünü kara çıkartmayacağız. Emek veren bütün oyuncularıma başta Muslera ve Mertens olmak üzere teşekkür etmek istiyorum. Yolları açık olsun. İnşallah bir gün Galatasaray ile yolları kesişecektir. Onlar bu ailenin önemli parçaları" diye konuştu.

RAFA CEVABI: 'OLMAYAN BİR ŞEY ÜZERİNDEN GÜNDEM YAPILIYOR'

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Rafa Silva ile görüşmeler olup olmadığıyla ilgili gelen soru üzerine Okan Buruk, "Bizim kimseyle bir transfer görüşmemiz olmadı. Türkiye'den düşündüğümüz bir futbolcu yok. Şu an Galatasaray kadrosu, Türkiye'nin en iyi kadrosu. Türkiye'den herhangi bir futbolcuyla görüşmemiz yok. Hele ki sözleşmesi olan bir futbolcuyla görüşmemiz olamaz, olmadı, olmayacak. Olmayan bir şey üzerinden gündem yapılıyor. Saçma sapan konuşmalar oluyor" ifadelerini kullandı.