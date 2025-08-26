İSTANBUL 28°C / 20°C
  • Okan Buruk'tan rekor performans! Süper Lig'de bunu başaran tek teknik adam
Spor

Okan Buruk'tan rekor performans! Süper Lig'de bunu başaran tek teknik adam

Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk rekorlarını geliştirmeye devam ediyor. Okan Buruk'un takımı son Kayserispor galibiyetiyle lig tarihindeki en uzun deplasman serisi rekorunu geliştirdi. Okan Buruk 11 maç ve üstü galibiyet serisini birden fazla başaran tek teknik adam oldu. İşte detaylar...

TRT Spor26 Ağustos 2025 Salı 15:41 - Güncelleme:
Son olarak Zecorner Kayserispor'u deplasmanda 4-0 yenen sarı kırmızılılar, rekorlarını geliştirmeyi sürdürüyor. Son 8 resmi 23 gol atan Okan Buruk'un ekibi, bu süreçte kalesini gole kapattı. Galatasaray, Zecorner Kayserispor galibiyetiyle lig tarihindeki en uzun deplasman serisi rekorunu da geliştirmeye devam etti. Okan Buruk'un öğrencileri, ligde oynadığı son 6 dış saha maçında puan kaybetmedi. Bu süreçte 18 gol atan sarı kırmızılılar, kalesinde 1 gol gördü.

OKAN BURUK'TAN BİR REKOR DAHA

Galatasaray, Kayseri deplasmanında kazanarak ligdeki galibiyet serisini 11 maça çıkardı. Sarı kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde 2022-2023 sezonunda 14, 2023-2024 sezonunda ise 17 maç üst üste kazanmıştı. Buruk, lig tarihinde 11 maç ve üstü galibiyet serisini birden fazla başaran tek teknik adam olarak ön plana çıkıyor.

Galatasaray ayrıca bu sezon ilk 3 maç itibariyle ligde en çok gol atan, en çok gol beklentisi üreten, maç başına en çok şut ve en çok isabetli şut çeken, en çok başarılı pas yapan takım olma unvanını da elinde bulunduruyor.

