Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk, maç performansını değerlendirirken takımındaki sakatlıklarla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

DEVRE ARASINA 3-0 GİREBİLİRDİK

"Her galibiyet bir mutluluk. Maç sonu mutlu oluyorsunuz ama oyuncu kaybetmeden kazanınca duygu daha fazla oluyor. Şanssız başladık. Oyun olarak da direkten dönenler vardı. Net şekilde rahat rahat devre arasına 3-0 ile girebilirdik. Duran toptan yediğimiz gol... 1-0 geriye düştük.

Devre arasında şunu söyledim, rahat oynuyoruz, üretiyoruz, sakin kaldığımızda gol atacağımız, skoru alacağımız belliydi. İkinci yarı bu skor geldi. Kırmızı kart... Topa mı rakibin şeyi neydi, onu daha iyi yorumlayacaktır. VAR'ın karışmadığı başka pozisyonlar da vardı. Keşke hepsine karışsalar forma rengine bakmadan, çok güzel olurdu."

ŞANSSIZ BİR DÖNEM

"Dönecek oyunculara bakacağız. 3 gün sonra oynayacağız. İlkay'ı 30-40 dakika gibi düşündüm. İlk değişiklikte Lemina'nın çıkması gerektiğinde İlkay'ı atmak istemedim. Sakatlık korkusu yaşadık. Oluyor, futbolda bunlar var. Önemli olan sahadaki birliktelik. Maçın başından sonuna oyuncularım bunu gösterdi. Kim olmazsa olmasın, olmayan oyuncuyu aratmayacak şekilde mücadele ettik. 11 kişi olduğumuz sürece sıkıntı yaşamayacağız. Biz hem salı hem pazar günü en iyi şekilde çıkacağız. Bizim için şanssız bir dönem oluyor. Futbolun içinde var."

SİNGO VE LEMİNA'NIN SON DURUMU

"Singo biraz daha üzgün çıktı. Singo'yu biraz daha stoper düşünüyordum. Sakatlıktan çıktı, sağ bekte gidip gelmek daha zor oluyor. Bugün de o koşuları gösterdi. Stoperde, sağ bek gibi sürat, devamlılık, ani sprintler yok. Singo'nun durumu kötü gözüküyor."

"Lemina'da ufak tefek bu tür ağrılar oluyor. Durumuna bakacağız. İnşallah salıya yetiştiririz."

Okan Buruk, basın toplantısında "İlk yarıda 2 sakatlık yaşadık. Değişiklik yaptılar. İlkay sakatlıktan döndü, 35-40 dakika düşünmüştük. Icardi, ailevi nedenlerden dolayı bir süredir çalışmıyordu. İkinci yarı oynama şansı oldu. Şunu net olarak söyleyeyim; kişilerden çok oynadığımız takım oyunu önemliydi. Çok gol attık, çok pozisyon ürettik. Rahat gittik. Üretkenlik anlamında iyi maçlardan biriydi. Kalemize gelen ilk şut gol oldu. Direkten dönen toplarımız oldu. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Maç içi değişiklikleri düşündük. Sallai'yi de çıkarayım diye düşünüyordum, elimdeki tek sağ bek oydu. Barış'ın durumunu, Yener Hoca ile konuştuk, daha riskliydi. Torreira kart sınırındaydı. Öyle olunca Sallai'yi tuttuk ama gördüğü kırmızı kartla o bölgede eksikliğimizi en maksimum seviyeye çıkardı. Oraya çözüm bulmamız gerekiyor. Gençlerbirliği iyi oynadı. Biz iyi ürettik. Tek üzüleceğim şey 3-1 öndeyken, rakip 10 kişiyken yediğimiz gol. Rakibi kaleye bile yaklaştırmamak gerekiyor. Gençlerbirliği'ni de tebrik ediyorum, onlar da çok mücadele ettiler. Volkan Hoca'yı da tebrik ediyorum. Zaten yükselen bir çizgileri vardı, oyunun belli bölümlerinde bunu gösterdiler." dedi.

YUSUF DEMİR

"İlkay ile maç öncesi konuştuk. 30-40 dakika planlıyorduk. Salı günü de bir maç var. İlkay sakatlıktan çıktı. Bu riski almam gerekiyordu, aldım. O anda İlkay'ı tabii ki oyuna alırsınız. Belki Yusuf da kafa olarak oynamaya pek hazır değildi, uzun süredir oynamadı. Devre arası değiştirmemiz gerekiyordu. Maça adapte olamadı. İlkay'ı oyuna almamız gerekti. Direkt değişikliği yaptım."

"TÜM TAKIMLARDA OLUYOR"

"Sakatlıklar neden arka arkaya geldi?" sorusuna cevap veren başarılı teknik adam, "Bir önceki maçı kaybettik, milli ara oldu. Oyuncuları maça yakın tamamladık. Böyle hem çalışma hem yorgunluk, kafalar 3 gün sonra Şampiyonlar Ligi maçında. Oyun olarak çok ürettik. Bugün rahat rahat pozisyonlara girdik.

Çok fazla maç oynanıyor. Futbolcu sağlığı sadece Galatasaray'da değil, birçok takımda var. Birçok oyuncu sakatlandı. Futbolcular robot gibi görülüyor, her turnuvada her maçta oynayacak. Takımlardaki teknik direktörlerde bu süreci yönetmek zor oluyor. Oyuncularımızın milli takımlarda ne kadar antrenman yaptığını, ne kadar yüklendiğini bilemiyoruz. Milli takımlarda sakatlık çok oluyor. Osimhen, Kaan milli takımda sakatlandı. Jakobs, maç sonrası antrenmanda ağrı hissetti. Lemina, milli takımdan döndü. Singo bizdeydi. Antrenmanları da iyi geçirdi. Sağ bek oynadığında sprint sayısı daha fazla oluyor. Tam toparlamış oyuncu için sakatlık riskini artırıyor. 4 seneye bakınca sakatlık sayısı fazla değil, diğer takımlardan hep daha azdı. Geçen sene Alkmaar'da 3 tane sarı kart cezalısı oyuncum vardı. Ona çözüm bulamamıştık. Ocakta listeyle ilgili zorlanmıştık. Bazen de hesap edemediğimiz sakatlıklar oluyor, Icardi çapraz bağ gibi. Bu süreç yoğun geçiyor. Çok maç oynuyorlar. Dünyadaki tüm takımlarda bu sorunlar, sakatlıklar oluyor." cevabını verdi.

KALECİ TERCİHİ

"Kalede Günay'ın olmasının spesifik bir sebebi var mıydı?" sorusunu cevaplayan Okan Buruk, "Günay bu sezona çok süre alarak başladı, çok iyi maçlar oynadı. Geçen sezon da zaman zaman bu rotasyonları yaptık. Kendi sahamızda oynadığımız, favori olduğumuz bu maçta Günay'ı hazır tutmamız gerekiyordu. Bu tür maçlarda oynatıp hazır tutmanız gerekiyor. Günay'a çok güveniyoruz. Saha içi ve dışında takıma destek veriyor. Bu maçın doğru maç olduğunu düşünüyoruz. Gollerde Günay'ın yapacağı bir şey yoktu. Uğurcani 3 gün sonra bir maça çıkacak. Günay'dan saha içi ve dışında çok memnunuz. Oynamayı da çok hak ediyor. Bundan sonraki dönemde de Günay ile başlayacağımız maçlar olacak." dedi.