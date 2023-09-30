Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması: ''Galatasaray'ı göstermek istiyoruz''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1'lik Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Oyuncularıma teşekkür ederim. Seyircimize de teşekkür ederim. Hep takımın yanında oldular. Oyuncuların performansı çok iyiydi. Birçok rekor var ama Ankaragücü gibi takıma karşı da bu datalara ulaşmak önemliydi. 3 gün sonra maça çıkacağız, moral lazım. Biraz yorulduk ama güzel bir yorgunluk. Veriler, oyun... Ankaragücü gibi bir takıma karşı bunları yaptık, moral olacak."

"ZAHA İÇİN DOĞRU ZAMAN BUYDU"

"Zaha doğru zamanda 11 başladı, öz güven kazandı. Tanguy Ndombele dün ayağına darbe aldı, o yüzden oynatamadık. Kulübeye aldık ama riske etmedik. Çok maç var, oyuncu değişikliği hep yapacağız. Bu oyunun üzerine koyarak gideriz inşallah"

OYUNCU TERCİHLERİ



"Kerem Artürkoğlu ilk defa farklı pozisyonda oynadı. Önemli performans gösterdi. Zaha'yı da farklı pozisyonlarda kullanabiliriz. Halil Dervişoğlu'nu öyle değerlendirebiliriz."

"DEVLER LİGİ'NDE GÖSTERMEK İSTİYORUZ"



"Geçen sene 14 maçlık serimiz vardı, kazanarak devam etmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'ı göstermek istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum."

M. UNITED MAÇI YORUMU

"Manchester United maçı ile ilgili planımızı yapacağız. 11'e bakacağız. Galatasaray her maçı kazanmak için oynar. Kazanmak dışında başka düşüncemiz olmaz!"

DAVINSON - KAAN İKİLİSİ

"Kaan Ayhan, Davinson Sanchez ikilisini Başakşehir maçında gördük. Abdülkerim Bardakçı'yı dinlendirmeyi düşündüm. Lucas Torreira ile Mauro Icardi'yi dinlendiremedik. Milli arada dinlenecekler. Kaan Ayhan'dan memnunum."

"BAKAMBU'DAN ÇOK MEMNUNUM"

"Cedric Bakambu'dan çok memnunum. Daha çok forma vereceğim. Çok çalışıyor."

"M. UNITED MORALSİZ"

"Manchester United, Crystal Palace'a kaybetti. Moralsizler ama çok önemli oyuncuları var."

"BUNLAR PLANLI YAPILIYOR OLABİLİR!"

"Galatasaray bir çok istatistikte lider ama eleştirilerle Okan Buruk'a haksızlık edildiğini düşünüyor musunuz?"

Okan Buruk: "Sosyal medyayı çok fazla okumuyorum. Sosyal medyanın güvenilirliği yok. Sokak benim için daha önemli. İnsanlarla iç içeyim. Oradaki enerji çok farklı. Sosyal medyada kim gerçek, kime fake? Kim yazdırıyor? Bunları bilmiyorsunuz. Para verip her şeyi yazdırırsınız. Orayı ciddiye almıyorum. Eleştiriler tabii ki olacak. Kazanarak ve başarılı şekilde devam ediyoruz. Başarılı olduğumuzu görüyorum. Maçı 3-0 kazanmışız, insanlar 'Kafana takma diyor.' Neyi kafama takacağım? 3-0 kazanmışız! Geçen sene de bunlar oldu. Galatasaray'ın önünü kesmek için bir plan da olabilir. Galatasaraylılar da, Galatasaraylı olmayanlar da yapabilir. Medya var, iyi oyun çıkmadığında ben de üzülüyorum ve eleştiri olabilir."

"ANGELINO'DAN BEKLENTİMİZ YÜKSEK"



"Angelino'dan beklentimiz çok yüksek. Orta kalitesi çok önemli. Hücum oynuyoruz, Angelino'yu bu yüzden aldık. Ankaragücü maçında da iyi oynadı."

FLORYA'DA İDMAN KARARI



"Manchester United maçı öncesi son idmanı neden Old Trafford'da değil de Florya'da yapacaksınız?"

Okan Buruk: "En doğrusu bu olacak. Kısa taktik antrenmanını yapacağız. Taktik idmanını gittiğimiz statta yapamıyoruz. Her yerde kamera var, sonradan izleyebiliyorsunuz. Avrupa'da tüm takımlar böyle yapıyor."