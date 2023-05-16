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Spor

Okan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor'u 2-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk maç sonu açıklamalarda bulundu.

16 Mayıs 2023 Salı 23:06 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbulspor karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi. İşte genç teknik adamın sözleri...

"POZİSYON VERMEDEN BİTİRDİK"

"Maçın kontrolü bizdeydi. Konsantreydik, iyi savunma yaptık. Son haftaların formda takımı İstanbulspor'a karşı pozisyon vermeden maçı bitirdik İstanbulspor'u ve Fatih Hoca'yı kutlarım. Ligde iyi işler yapıyorlar. Tehlikeli bir takım. Çok da önemli puanlar kazandılar. Onlara da başarılar dilerim."

"TAKTİKSEL DEĞİŞİKLİK YAPTIK"

"Savunma hattımız iki maçtır çok iyi oynadı. Victor Nelsson da çok iyi oynadı. Kafasına aldığı darbeden etkilenmedi. İkinci golden önce çok iyi bir mücadele etti. Hepimiz onu alkışladık. Taraftar da maçtan sonra ilk onu tribüne çağırdı. Sergio Oliveira çok önemli bir oyuncu. Hücumda bize etkili oluyor. 1-0 olması, Fredrik Midtsjö'nün dinamizminden yararlanmak istedik. Taktiksel değişiklik yaptık."

"MAÇ MAÇ GİDİYORUZ"

"Şampiyonluğa maç maç gidiyoruz. Fenerbahçe'nin maçını oynamasını bekleyeceğiz. Sivasspor, Ankaragücü ve Fenerbahçe ile bitiriyoruz. Tüm maçları kazanarak bitirmek istiyoruz."

"EN KISA SÜREDE OLMAK İSTİYORUZ"

"En kısa zamanda şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Cumartesi şampiyonluk yolunda çok önemli bir maç olacak."

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