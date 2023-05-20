Okan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

SİVASSPOR MAÇI YORUMU

İç sahada daha iyi oynadıklarını söyleyen Okan Buruk "Taraftarımızın önünde çok daha iyi oynuyoruz. Her rakip zor. Sivasspor'a saygı duyuyoruz. Son üç senede çok iyi performansları var. Savunma ağırlıklı oynamalarını bekliyoruz. Biz kalitemizi ortaya koymak istiyoruz, özellikle üçüncü bölgede." dedi.

ŞAMPİYONLUK İÇİN SÖZLERİ

Şampiyonlukla ilgili açıklama yapan Okan Buruk "Şampiyonluğa çok yakınız, en kısa zamanda ulaşmak istiyoruz. Bir sonraki 90 dakikaya şampiyonluk ümidiyle çıkmayı planlıyoruz. Birçok şampiyonluk yaşadım. İyi bir takımımız var, camiamız, tribünümüz birleşti. Mayıslar bizim sloganımız devam ediyor. İki 90 dakikamız kaldı. Bunu kazanıp, bir sonraki maçı düşüneceğiz. Aynı ciddiyet ve konsantrasyonla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

SAKATLIK AÇIKLAMASI; YUNSS AKGÜN

Yunus Akgün'ün kadroda olmamasıyla ilgili konuşan Okan Buruk "Yunus Akgün son idmanda ayağına darbe aldı. Bu sabah denedik ama sıkıntısı vardı. Bu yüzden kadroya yazmadık. Yusuf Demir kadroda, bir gün bu takım için çok önemli şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Şans verirsek, iyi şeyler yapabilir." dedi.