Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bir an önce şampiyonluğumuzu ilan etmek istiyoruz" dese de, bir yandan da oyuncularının rehavete kapılmasını engellemeye çalışıyor.

Sivasspor'u yenerek ligde çok önemli bir engeli daha aşan Cim Bom, 30 Mayıs'ta deplasmanda Ankaragücü'nü yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

HEDEF DERBİYE ŞAMPİYON ÇIKMAK

Galatasaray böylece 37. haftada Nef Stadyumu'ndaki Fenerbahçe derbisine şampiyon olarak çıkacak ve kupanın buraya getirilmesi hedefleniyor. Ancak Buruk, olası bir yol kazasına karşı şimdiden önlemini almak için, derbi gününü takımın aklından çıkarmak istiyor.

'KENDİ İŞİMİZİ KENDİMİZ GÖRECEĞİZ'

Takımına izin vermeden önce seslenen Okan hoca, hem Sivasspor galibiyetini kutladı hem de onlardan Fenerbahçe derbisini unutmaları gerektiğini söyledi. "Bizim maçımız Ankaragücü maçı" diyen Buruk, "Her zaman söylediğimiz bir şey vardı, kendi işimizi kendimiz görelim diye. Yine öyle bir durumdayız. Kendi işimizi kendimiz göreceğiz. İşimiz kolay değil, rakibimiz güçlü. Yeter ki Başkent'te kazanalım, gerisine sonra bakarız" ifadelerini kullandı.

KADRO KARARINI VERDİ

Bu sezon lige verilen aralar nedeniyle ciddi bir istikrar sorunu yaşayan Galatasaray'da, ideal 11'i bulmanın sevincini yaşayan Okan Buruk, Ankaragücü deplasmanında da bir aksilik olmazsa değişiklik yapmayı düşünmüyor.