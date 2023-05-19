Okan Buruk'tan şampiyonluk reçetesi

Sivasspor maçı hazırlıklarını yoğun yağış altında sürdüren Galatasaray'da son antrenman yüksek tempolu ve zorlayıcı olsa da takımda ve teknik ekipte herkesin yüzü gülüyordu. Yavaş yavaş şampiyonluk havasına giren Sarı-Kırmızılılar, cumartesi günü taraftarla buluşmak için sabırsızlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk, Sivasspor maçında sürpriz yapabilir. İşte detaylar...

ŞAMPİYONLUK HAVASINA GİRİLDİ

Florya yavaş yavaş şampiyonluk havasına girmeye başladı. Sarı Kırmızılı ekibin dün sabah saatlerinde yoğun yağmur yağışı altında yaptığı antrenman hem yüksek tempolu ve zorlayıcı hem de aynı oranda keyifli geçti. Futbolcular bir yandan teknik direktör Okan Buruk'un gözüne girip forma rekabetinde avantaj sağlamaya çalışırken, diğer taraftan birbirleriyle şakalaşarak tam bir aile ortamı yarattılar. Teknik ekip de bu durumdan çok memnun ve başta Okan Buruk olmak üzere antrenörlerin yüzü gülüyordu. Galatasaray'da artık tüm gözler yarın akşam Nef Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor sınavına çevrildi.

Taraftarla buluşmak için sabırsızlanan Sarı-Kırmızılılar, şampiyonluk yolundaki en kritik adımlardan birini atmaya hazırlanıyor. Okan Buruk'un ilk 11'de önemli bir değişiklik yapması ise beklenmiyor. Sağ bekte cezası biten Boey'nin dönüşü dışında başka bir hamle olmayacağı bildirildi. İleri uçtaki Icardi'yi yine Kerem, Mertens ve Rashica üçlüsü destekleyecek. Merkezde Torreira'nın yanında Oliveira yine bir adım önde olsa da o bölgede Midtsjö sürprizinin olup olmayacağı bugünkü idmanda netleşecek.

GÖZLER TRİBÜNDE OLACAK

Savunmada Abdülkerim -Nelsson tandeminden çok memnun olan Buruk, sol bekte de Kazımcan'ı kazanmanın sevincini yaşıyor. Sağ beke Boey'nin geçmesi ve kalede Muslera'yla birlikte Aslan yine ideal 11'iyle sahaya çıkıp, taraftarıyla birlikte şampiyonluk coşkusunu en üst seviyeye çıkarmak üzere geri sayımda.

"İSTEYEN TESİSTE, İSTEYEN EVİNDE"

Galatasaray'da Sivasspor maçının taktik provası bu akşam gerçekleşecek. "Rakiplerin ne yaptığına bakmadan, yolumuza kazanarak devam etmeliyiz" diyen Okan Buruk, tüm planlarını yine 3 puan hedefi üzerine yapıyor. Antrenmandan sonra ise kamp olmayacak. İsteyenler evlerine, ailelerinin yanına dönerken, isteyenler tesislerde kalıp maça konsantre olabilecek.