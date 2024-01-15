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Spor

Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

15 Ocak 2024 Pazartesi 19:49 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri!
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Sözlerine şehitler için baş sağlığı dileyerek başlayan Buruk, "Öncelikle hepimiz çok üzgünüz. Şehitler, her defasında bu üzüntüyü yaşıyoruz. Şehitlerimize rahmet diliyorum" dedi.

"ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI OLDUĞUMUZU GÖSTERECEĞİZ"

Şampiyonluk yarışına değinen Buruk, "Oyun olarak baktığınızda ikinci bölüme başlıyoruz. Kayserispor'un da önemli eksikleri var. Bizim de var. Birçok takımın oldu bu dönemde. İki tarafın kadrolarında birçok genç oyuncu da yer alıyor. Onlar için olumlu. Kayserispor'un oyun olarak ne yapacağını biliyoruz. İyi bir yerdeler, iyi bir hocaları var. Biz kendi oyunumuzu odaklanacağız. Kendi sahamızda baskılı ve daha çok sonuca giden. En büyük sıkıntımız sonlandırma. Girdiğimiz pozisyonlarla attığımnız gol arasında fark var. İyi bir takımla sahadayız. Sacha döndü. Kaan'ı da hazırlamıştık. Bu tür oyuncular bizim için çok önemli. Kaan ağrısı olmasına rağmen oynamak istedi. Kerem Demirbay da bize katkı veriyor. Ama bütün oyuncuları hazır tutmak istiyoruz. Arka arkaya çok maçımız var. Buraya da daha hazır bir kadro ile gitmek istiyoruz. Bugünkü galibiyet, ikinci yarıya başladığımızda hedefimiz bütün maçları kazanmak. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Dediğim gibi uzun bir maraton Galatasaray bu maratonda kalitesini gösterecek. Galatasaray'ın şampiyonluğun en büyük adayı olduğumuzu göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Son olarak Berkan Kutlu'nun geri dönmesini değerlendiren Buruk, "Berkan hazır geldi. Avrupa'da oynamayı çok istediği için İtalya'ya gitti. Zaman zaman oynadı, zaman zaman oynamadı. Tekrar bizimle birlikte. Geri döndü. Hazır, oyunun devamında kullanabiliriz. Orta sahada çok oyuncuya sahibiz. Berkan, Kerem, Eyüp yine genç oyuncularımız var. Hepsiniz kullanmaya çalışacağız. Galatasaray'ın başarısı için Berkan da diğer oyuncular da takıma katkı yapacak." sözlerini sarf etti.

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