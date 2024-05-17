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Spor

Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri

Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk, 17 Mayıs UEFA kutlamasında konuştu ve şampiyonluk hakkında açıklamalarda bulundu.

17 Mayıs 2024 Cuma 14:49 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri
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Galatasaray, 17 Mayıs UEFA Kupası'nın yıldönümünde Kemerburgaz'da camia olarak piknikte bir araya geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, burada açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, "Öncelikle başkanlarım, başkanımız burada, eski yöneticilerimiz, arkadaşlarım burada. Büyük Galatasaray ailesi burada. İki kere demin gözlerim yaşardı. Birincisi UEFA Kupası finalini seyrederken, bir de kendi maçımı ve geçen seneki şampiyonluğu izlerken. İnşallah bu sene bir şampiyonluk daha..." dedi.

Başarılı teknik adam, "Bir galibiyetle bir şampiyonluğa daha imza atmak istiyoruz. İnşallah bunun sevincini de tekrar hep birlikte yaşayacağız. Geçen seneden beri ortaya koyduğumuz birliktelik, Galatasaray için en önemlisi. Başarıyı getiren yol, bundan geçiyor. Herkese teşekkür etmek istiyorum. İnşallah uzun yıllar burada hep birlikte oluruz." sözlerini sarf etti.

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