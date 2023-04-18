Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor karşısında alınan 4-1'lik galibiyeti değerlendirdi.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

"OYUN DİSİPLİNİNDEN KOPMADIK"

"Maçtan önce söyledim. Rakibin topu bize vereceği ve bekleyeceği bir oyun bekliyorduk. Oyunun başı böyle geçti. Golü bulduk. Çok da erken gol yedik. Rakip kalemize gelen ilk toptu. Ceza sahamıza girişlerden belki 1-2 olmuştur, bunlardan biri penaltı oldu. İlk yarıdaki ritmimiz iyi değildi. Pas hızımızı daha dikine, savunma arkası koşuları deneyebilirdik. Devre arasında söylediğim daha öne oyun, daha dikine oyun ve 3-4. golü bulmak ana hedefti. 3'ü atınca maçı bitirme şansını elde ediyorsunuz. Bugün de böyle oldu. Oyun disiplininden hiç ayrılmadık. Bu önemli."

"RAKİBE FIRSAT VERMEDİK"

"Rakibe fırsat vermedik. Girdiğimiz pozisyonlar, attığımız şutlar oldu. Verilere bakınca hücum anlamında iyi işler yaptık. 4 gol attık, çok pozisyon bulduk. Oyuncularımı tebrik ettim. Oyuncularım iki güçlü takıma iki maçta 10 gol attı."

"İNŞALLAH SONU ŞAMPİYONLUK"

"Taraftarımızla birlikte büyüyoruz. İnandığımız yoldayız. Buraya gelirken de İstanbul'da da aynı şeyleri yapıyoruz. Galatasaray taraftarının takıma olan inancı çok önemli. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur."

"KAZANARAK DEVAM EDECEĞİZ"

"Ofansif oyunumuz, belki zaman zaman az golle oynadığımız maçlar vardı. Son iki maçta gol sayımızı yükselttik. Önemli olan pozisyonlara girmek, oyunu rakip ceza sahasında oynamak. Rakip ceza sahasında topla buluşmada ligin en iyisiyiz. Bu da önemli bir değer. Bunların hepsini maç kazanmak için yapıyoruz, şampiyonluk için yapıyoruz. Aynı oyunu devam ettirmek istiyoruz. Zorlu haftalardayız. Ligin boyu daraldı, hem aşağısı hem yukarısı için. Biz de kazanarak devam ediyoruz. Sahamızda Karagümrük ile oynayacağız. Taraftarımızla birlikte müthiş bir atmosfer yaratmak istiyoruz, yaratıyorlar da zaten. Çok önemli bir maç bizi bekliyoruz. İnşallah yine yolumuza kazanarak devam edeceğiz."

ICARDI İÇİN AÇIKLAMA

"Icardi'de bir sertlik, zorlanma oldu. Yırtık yok şu andaki görüntü. Doktorumuz kontrol ediyor, MR çekecek bakacak. Ondan sonra bir açıklama yapacaktır. Çok ağır bir şey beklemiyoruz. İnşallah bir sonraki maça yetişir."