Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Konyaspor'u mağlup eden ve 24. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Okan Buruk karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Sırada 25. şampiyonluk olduğunu belirterek mutluluğunu dile getiren Buruk, "Çok mutluyuz. Zor bir ortamdı. Konyaspor'un küme düşme hattında olması... Hak ederek, bu maçta iyi oynayarak kazandık. Geçen hafta da söyledim Galatasaray taraftarına; bayrakları hazırlayın mayıslar bizim dedim. Her zamanki gibi yine mayıslar bizim. Şimdi sırada 25. şampiyonluk var. Ona da hazırlansınlar" ifadelerini kullandı.

Hep beraber müthiş bir iş başardıklarını belirten Okan Buruk, "Ben tabii ki taraftarımızla birlikte yaşıyorum. Onlara hizmet etmek zorundayız, maç kazanmak zorundayız. İnanılmaz bir sorumluluğumuz var ama onun yanında çok iyi bir oyuncu grubuyla beraberiz. Büyük Galatasaray taraftarıyla birlikte başkanımız, yönetim kurulumuz hep beraber müthiş bir iş başardık. Galatasaray taraftarına armağan olsun. En çok onlar hak ediyor. Bize her zaman destek verdiler. Onlar için hayırlı olsun. Hedefimiz şimdi beşinci yıldız. Beşinci yıldız için çalışmaya başlayacağız" dedi.

'HEDEFİMİZ GERÇEK 5. YILDIZ'

Saha içerisindeki kutlamaların ardından yayıncı kuruluşa maç sonu röportajında ise Okan Buruk, "Geçen seneki şampiyonluktan sonra bu sene daha zor oldu. 11 ay önce antrenmanlara başladık. 56 maça çıktık. Şampiyonlar Ligi oynadık. Şampiyonlar Ligi'nde oynayanlar bu ülkede ligde zorlanır. Ligde herkesten daha iyi oynadık, Şampiyonlar Ligi'nde herkese diş geçirdik. Rekorlar kırdık. Taraftarımız muhteşemdi. Takımın hep yanındalardı. Bize inandılar. Tarihi bir rekorla şampiyon olduk. Tarih yine Galatasaray'ı, şampiyon Galatasaray'ı, 24. şampiyonluğu kazanacak. Hedefimiz 5. yıldız, gerçek 5. yıldız, bunun altını çizmek lazım. Bizde her şeyin gerçeği var. Şampiyonluğun da, yıldızın da gerçeği. Çok çekişmeli bir sezondu. Tüm takımları tebrik ediyorum. Konyaspor da küme düşme hattındaydı. Bize direndiler. Maçı kazanmayı bildik. Önemli bir galibiyet ve değerli bir şampiyonluk. Biz hep beraber rekorlar kırıp şampiyon olduk. Şampiyonluğunu keyfini süreceğiz. 1 senedir şampiyon olamıyorduk, tekrar olduğumuz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

Yeni sözleşme konusundaki soruyu da yanıtlayan Buruk, "Ben tabii ki Galatasaray'ın bir parçasıyım, Galatasaray benim parçam. Ben buradan başka yerde çalışmayı düşünmedim. Bir şampiyonluk daha hayal ediyorum. Başkanımız, yöneticilerimiz sözleşmeyi yenileyelim dediler hep, ben lig bitsin dedim. Ben Galatasaray'a hizmet etmek için yanan biriyim. Galatasaray teknik direktörlüğü benim ve oğlum için iyi. Oğlumun mutluluğu çok değerli. Köprücük kemiği kırıldı, nazar ondan çıktı. Yeni bir sözleşme, yeni bir sayfa inşallah hepimiz için. Şimdi sevineceğiz, sonra tekrardan yeni sezona hazırlanmaya başlayacağız" dedi.