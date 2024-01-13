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Spor

Okan Buruk'tan şampiyonluk yemini! ''Sezon sonunda kupayı alacağız''

Sivasspor deplasmanında puan kaybeden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk 24. şampiyonluk için yemin etti. Oyuncuları ile toplantı yapan deneyimli teknik direktör 'Lig oldukça uzun bir maraton. Sezon sonunda hakkımız olan 24. şampiyonluğumuzu alacağız' dedi. İşte detaylar...

Sabah13 Ocak 2024 Cumartesi 11:18 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan şampiyonluk yemini! ''Sezon sonunda kupayı alacağız''
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Sarı kırmızılılar, Sivasspor beraberliği sonrası kenetlendi. Kayserispor sınavı öncesi konuşan Buruk, "Sivas'ta sadece yol kazası yaptık. Lig uzun bir maraton. Sezon sonunda 24. şampiyonluğumuzu alacağız" dedi.

G.SARAY HEDEFTEN SAPMADI

Süper Lig'de Sivasspor deplasmanından beraberaberlikle dönen Galatasaray, şampiyonluk hedefinden sapmadı. Fenerbahçe'nin 2 puan gerisine düşen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, tek hedefin 24. şampiyonluk olduğunu söyledi.

"LİG UZUN BİR MARATON"

Oyuncularıyla toplantı yapan Buruk, "Sivas'ta sadece bir yol kazası yaptık. Lig oldukça uzun bir maraton. Sezon sonunda hakkımız olan 24. şampiyonluğumuzu alacağız" diye konuştu.

"SERİ BAŞLATACAĞIZ"

Kayserispor mücadelesiyle yeni bir seri yakalayacaklarını belirten Buruk, "Son üç maçta 4 puan yitirdik. Evimizde taraftarımızın önünde Kayserispor'u yenerek yeni bir seri başlatacağımıza inanıyorum. Ligin ikinci yarısında zirvede stres daha da artacak. Geçen sezon şampiyonluk yolunda bunu son derece iyi yönetmiştik. Bu konuda tecrübeliyiz" dedi.

ŞAMPİYONLUK YEMİNİ ETTİLER

Okan Buruk'un konuşmasının ardından oyuncular da 24. şampiyonluk için yemin etti. Sivasspor karşısında 2 puan kaybeden Cimbom, Kayserispor maçıyla yeni seri başlatmak istiyor.

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