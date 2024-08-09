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Spor

Okan Buruk'tan sert sözler: Galatasaray'ı karıştırmak istiyorlar

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Buruk ' Dışarıdan Galatasaray'ı karıştırmaya çalışan büyük bir kesim var bazen dışarıdan değil içimizde de yaşıyoruz.' ifadelerini kullandı.

9 Ağustos 2024 Cuma 23:57 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan sert sözler: Galatasaray'ı karıştırmak istiyorlar
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Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Galatasaray, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Hatay'daki acıları unutmamamız gerekiyor. Oradan gelen çocuklar bizimleydi. Hatayspor iyi mücadele etti, tebrik ederim. Sıcak ve nemle birlikte performans bazen aşağı düştü. Oyuncularımın isteklerinden memnunum. Mucizevi goller bugün olmadı. Geriye düştük ama üstesinden geldik, giren oyuncularımız etki yaptı.

"GALATASARAY'I KARIŞTIRMAYA ÇALIŞAN BÜYÜK BİR KESİM VAR"

Bizimle beraber olan herkese teşekkür ederim. İnancımız ve birlikteliğimiz devam ediyor. Dışarıdan Galatasaray'ı karıştırmaya çalışan büyük bir kesim var bazen dışarıdan değil içimizde de yaşıyoruz.

Galatasaray nasıl maç kazanılacağını gösterdi. Batshuayi'nin son dakika gollerine geçen seneden alışmıştık. Bugün bizim adımıza attığı için sevinçliyiz."

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