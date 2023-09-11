Okan Buruk'tan sürpriz Ndombele kararı

Galatasaray'ın yeni transferi Tanguy Ndombele hızlı bir başlangıç yaptı.

Sarı kırmızılı ekibin, Davinson Sanchez ile birlikte Şampiyonlar Ligi'ne listesine son gün eklenen isim olurken çalışma temposuyla herkesin beğenisini topladı.

Fransız yıldız, 'Kilolu' olduğu şeklindeki iddialara inat idmanlarda takımın en çok koşan ve en çok mücadele eden isimleri arasında yer almayı başardı.

TEKNİĞİ İLE ÖN PLANA ÇIKTI

Takım arkadaşlarıyla kısa sürede kaynaşan futbolcu, sempatik tavırlarıyla beğeni topladı.

Özellikle çift kala maçlardaki etkili futboluyla teknik direktör Okan Buruk'un gözüne girdi.

Klas pasları, tekniği ve savaşçılığıyla ön plana çıktı. Galatasaray, milli ara sonrasında ilk maçını 16 Eylül Cumartesi günü Samsunspor ile yapacak.

Rams Park'taki karşılaşmada Ndombele'nin forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

26 yaşındaki futbolcu böylece sarı kırmızılı taraftarların karşısında ilk maçına çıkmış olacak.

BEDAVAYA GELDİ

Galatasaray, Tanguy Ndombele'yi Tottenham'dan bedelsiz kiraladı. Eğer satın alma opsiyonu kullanılırsa sarı kırmızılı kulüp, 2025 yılından başlamak üzere 5 sezona yayılmış taksitlerle 15 milyon euro ödeyecek.

Tecrübeli oyuncu bu sezon 3 milyon 136.000 bin euro maaş alacak.

REKOR KIRDI

Cimbom'un yeni yıldızı Ndombele 2019 yılında, 62 milyon euro bonservisiyle Lyon'dan Tottenham'a imza atmış ve rekor kırmıştı. Mauricio Pochettino teknik direktörlüğünde başarı bir dönem geçirirken, sonraki antrenörleriyle anlaşamadı ve kiralık gönderildi.

2021-2022 sezonunun ikinci yarısında Lyon'a, geçen sezon ise Napoli'ye kiralandı.

Geçen sezon Napoli'de 40 maçta forma giyen ve şampiyonluk yaşadı. Ndombele, Galatasaray'da da aynı başarıyı tekrarlamak istiyor.