Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 5-2'lik mağlubiyetle sonuçlanan Fortuna Düsseldorf karşılaşmasının ardından D-Smart'ın canlı yayınına konuk oldu. Buruk, "Yazın farklı başlarız ama mayısları farklı bitiririz" dedi. Okan Buruk, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin ilk defa sezon öncesi kampında kendileriyle birlikte olduğunu ifade ederek, kendisine ikinci kamp döneminde şans vereceğini söyledi. Fenerbahçe'ye transfer olan Oğuz Aydın konusuna da açıklık getiren Buruk, "Oraya transfer yapmak mantıklı değildi" değerlendirmesinde bulundu.

"BÖYLE SONUÇLARA ALIŞIK DEĞİLİZ"

Hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren sarı-kırmızılılar, Raiffeisen Arena'daki ikinci hazırlık karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrıldı. LASK Linz'in ardından Fortuna Düsseldorf'a da yenilen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, kamp döneminden transferlere kadar birçok konuda açıklamada bulundu.

Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu D-Smart'ın canlı yayınında Damla Uğurtürk ve Serhan Türk'ün sorularını cevaplandıran Buruk, "Böyle sonuçlara alışık değiliz. Bize yakışmayacak bir sonuç, üzüldük" dedi.

KRİTER SÜPER KUPA

İkinci kamp döneminin kendileri açısından daha önemli olduğunu söyleyen Buruk, en az bir transferi ikinci kamp dönemine yetiştirmek istediklerini kaydetti. Başarılı teknik adam, 10 gündür antrenman yaptıklarını, oyuncu performansını değerlendirmek için erken olduğunu vurgulayarak, Süper Kupa'da Beşiktaş ile oynayacakları maçın önemine işaret etti.

"OYNATMA ŞANSIMIZ YOK"

Fenerbahçe'ye transfer olan Oğuz Aydın'ın çok konuşulduğunu belirten Buruk, "Şu an bizim elimizde 7-8 kanat oyuncusu var. Oraya transfer yapmak mantıklı değildi. Burada bir oyuncu daha oynatma şansımız yok. Bizim için elimizdeki oyuncuları değerlendirmek çok daha önemli" diye konuştu.

"MAYISLAR BİZİM"

Buruk, Galatasaray taraftarının takıma ve kendisine güvendiğinin altını çizerek "Galatasaray camiası olarak yazın farklı başlarız ama mayısları farklı bitiririz. Yine mayısların bizim olduğu bir sezon olacak inşallah" değerlendirmesini yaptı.

"ICARDI'NİN ENERJİSİ ÇOK ÖNEMLİ"

Arjantinli forvet Icardi'ye bir sonraki kamp döneminde süre vereceğini anlatan Buruk, şöyle devam etti:

"Bu sene ilk defa bizimle birlikte kamp yapıyor. İyi çalışıyor. Onun enerjisi, takıma vereceği katkı çok önemli. En kısa zamanda takımla birlikte olacak. Galatasaray taraftarını çok seviyor. Onun sevgisi, sevdası da çok önemli, çok değerli. Yeni bir sezon başlıyor. En büyük desteğimiz yine taraftarımız olacak. Hiç merak etmesinler."