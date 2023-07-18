Okan Buruk'tan takımına eleştiri

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "10 günlük kamp, ağır antrenmanlar oldu. Burada 4 hazırlık maçı oynadık. Bu son maçtı. Genel olarak bizim açımızdan bu maça kadar hazırlık maçları dahil güzel geçmişti. Bugün özel özellikle takım üzerindeki kamp yorgunluğunun net bir şekilde olduğunu rakibimiz kadar maça konsantre olmadığımızı, fiziksel olarak da onlarla aynı tepkileri vermediğimizi gördük. Tabii ki bu bizim açımızdan baktığımızda maçta rakibimizin de ne oynayacağını biliyoruz. Avusturya takımlarının birçoğu birbirine yakın futbol oynuyor. Rakibimizin de ne oynayacağını biliyorduk. Ne kadar dinamik, ne kadar baskılı, ne kadar istekli oynayacaklarını biliyorduk. Belki bizim kadar kaliteli oyunculara sahip değiller ama takım oyununu bizden çok daha iyi oynadılar. Daha çok isteyen, daha çok mücadele eden, oyun içerisinde daha çok kalan taraf onlardı. Bu bir hazırlık kampıydı. Dün de uzun bir antrenman yaptık. Sonuçtan bağımsız düşündük, oyuncu değişiklikleri çok fazla yaptık. Burada takımımızı en hazır hale getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Okan Buruk, "Şimdi dönüp dinleneceğiz, ondan sonra önümüzdeki hafta oynayacağımız Zalgiris maçına hazırlanacağız. Maçı kaybetmek hoşuma gitmiyor, oyuncularımızın da gitmiyor. Bu maçlardan da ders çıkartıyoruz. Değişik sistemlerde oynayan takımlara karşı da ne yapabileceğimizi görüyoruz. Genel olarak 10 günlük uzun bir kampın sonunda bu tür performanslar da çıkabiliyor. O yüzden buna çok bağımlı kalmadan genel olarak baktığımızda bizim için iyi bir kamp geçti. Sakatlığımız yok, Sérgio önümüzdeki günlerde döndükten sonra takımla başlayacak. Torreira'nın döndükten sonra yavaş yavaş test edip onun durumunu göreceğiz. Genel olarak baktığımızda hem yeni oyunculara bugün şans verdik, iyi bir kamp oldu bizim için. Bir tek son maçın performansını beğenmedim." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı rakibi Zalgiris Vilnius'u da değerlendiren Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Maç öncesi seyretme şansım oldu. Birbirlerine yakın geçti maç. İki takım da pozisyona girdi. Hatta 78. dakikada geriye düştü Zalgiris. Daha sonra 2-1 maçı çevirmeyi başardı. İki takım da bizim kalitemizde değil ama bir ön eleme maçı herkes %100'ünü verecek. Sentetik bir sahada oynayacağız. Bizim için değişik olacak. Sentetik bir sahada oynayacağız. Bunun için hazırlıklarımızı yapacağız. İlk maç deplasman, ikinci maç kendi sahamızda yine seyirci avantajımızla birlikte bunu kullanmaya çalışacağız. İsteğimiz tabii ki ilk maçta kazanmak. Hiçbir maç kolay değil. Aramızda ne kadar kadro farkı olursa olsun bunun hiç önemi yok. %100 oyununuzu sahaya koyduğunuzda, en iyisini yaptığınızda sonucu net bir şekilde görüyorsunuz. Orada en iyisini yapmaya çalışacağız."